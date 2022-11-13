В Киево-Печерской Лавре восхваляли "русский мир", в СБУ отреагировали

Служба безопасности Украины отреагировала на сообщения, что на богослужениях в одном из храмов Киево-Печерской Лавры в песнопениях прославляли "русский мир".

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В СБУ уже изучают все детали произошедшего инцидента в одном из храмов Киево-Печерской Лавры, где восхваляли "русский мир", и ситуация не останется без реакции, сказано в сообщении.

Как заявил глава СБУ Василий Малюк, "те, кто в условиях полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины, ждет "пробуждения матушки-руси", должны понимать, что это наносит ущерб безопасности и интересам Украины и наших граждан".

12 мая Синод УПЦ Московского патриархата пожаловался президенту Владимиру Зеленскому на попытки запретить деятельность церкви и заявил, что якобы одним из поводов российского военного вторжения в Украину стала политика пятого президента Петра Порошенко. На следующий день госслужба по этнополитике заявила, что это заявление содержит высказывания, которые могут быть расценены как разжигание религиозной вражды, оскорбление чувств верующих и оправдание войны РФ против Украины.

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Сергій Бережний

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