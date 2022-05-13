Заявление УПЦ МП оправдает войну РФ против Украины – Госслужба по этнополитике

Госслужба по этнополитике заявила, что вчерашнее заявление синода УПЦ МП с обвинениями в адрес предыдущей власти содержит высказывания, которые могут быть расценены как разжигание религиозной вражды, оскорбление чувств верующих и оправдание войны РФ против Украины. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Госслужба выразила обеспокоенность "попытками разъединять украинское общество в это сложное для страны время, когда мы сегодня сильны и побеждаем именно потому, что объединены".

"Заявление Синода УПЦ, опубликованное на официальном сайте этого религиозного объединения вечером 12 мая 2022 года, содержит высказывания, которые могут быть расценены как разжигание религиозной вражды, оскорбление чувств верующих и оправдание войны РФ против Украины", – говорится в сообщении.

При этом в госслужбе отметили, что указанное заявление УПЦ МП не может считаться неудачной формулировкой отдельных лиц из церкви, так как синод является органом управления религиозного объединения, а значит представляет официальную позицию.

В ответ на жалобы УПЦ МП на попытки запретить ее деятельность регулятор отметил, что все решения органов власти можно обжаловать в законном порядке.

"Несогласие с решениями не дает никакого права и ни в коей мере не может служить оправданием для унижения чести и достоинства духовенства и верующих другого религиозного объединения Украины", – пояснили в госслужбе по этнополитике.

Вчера синод УПЦ МП пожаловался президенту Владимиру Зеленскому на попытки запретить деятельность церкви и заявил, что якобы одним из поводов российского военного вторжения в Украину стали политика пятого президента Петра Порошенко и деятельность ПЦУ.

Вадим Ребрина

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