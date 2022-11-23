СБУ показала, что и кого нашли при обысках в храмах УПЦ МП – фото

При недавних обысках в помещениях УПЦ Московского патриархата найдена пророссийская литература, миллионы наличных и "сомнительные" граждане России. Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

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Такую литературу используют при обучении в семинарии и приходских школах, в том числе для пропаганды "русского мира", отметили в СБУ. Денег найдено на общую сумму более 2 млн грн, свыше $100 000 и несколько тысяч российских рублей.

Речь идет о Свято-Успенской Киево-Печерской лавре в Киеве, Корецком Свято-Троицком монастыре и помещениях Сарненско-Полесской епархии в Ровенской области.

Проверено более 350 церковных построек и 850 человек, из которых свыше 50 прошли углубленные контрразведывательные опросы, в том числе с использованием полиграфа.

Выяснилось, что среди них были не только граждане Украины, но и иностранцы, в том числе граждане РФ на территории объектов, уточнили в СБУ.

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Там говорят, что некоторые из них при проверке документов "предоставили паспорта и военные билеты СССР", а часть вообще не имела оригиналов документов, а только их копии, или имели предположительно поддельные/поврежденные паспорта граждан Украины.

На территории Киевской лавры обнаружили 32-летнего гражданина Украины, которого следствие считает возможно причастным к деятельности пророссийского информагентства Антван. Он является доверенным лицом владельца российской компании ANTVAN GROUP Орлова А.В., владевшего в Украине рядом участков и заведений общепита. Сейчас это имущество арестовано.

11 октября СБУ провела обыски у митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана (Елецких). Ему объявили подозрение в "разжигании религиозной розни".

Во время обысков в Кировоградской области СБУ нашла переписку местного митрополита Иоасафа (Губеня) с главой РПЦ.

15 ноября СБУ открыла уголовное дело из-за песен о "пробуждении матушки-Руси" во время службы в КПЛ. Там отстранили священника, утверждали, что песни якобы были инициативой прихожан.

С начала полномасштабной войны СБУ сообщила о подозрении 33 представителям УПЦ МП за помощь российским оккупантам.

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Фото: СБУ