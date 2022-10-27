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СБУ выявила 33 агента РФ и корректировщика огня среди представителей УПЦ МП — глава службы

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2022, 13:34
СБУ выявила 33 агента РФ и корректировщика огня среди представителей УПЦ МП — глава службы - Фото
Василий Малюк (Скриншот из видео УП)

С начала полномасштабной войны СБУ сообщила о подозрении 33 представителям Украинской православной церкви Московского патриархата за помощь российским оккупантам. Об этом в интервью Интерфакс-Украина сообщил и.о. главы СБУ Василий Малюк.

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Он подтвердил наличие угроз вражеского влияния в деятельности УПЦ МП.

"Да, угрозы есть. Но я буду неправ, если скажу, что это угроза, на которую служба не может повлиять и вовремя задокументировать. Понятно, что эта среда – идеальное поле для функционирования вражеской резидентуры. Поэтому это направление мы качественно отрабатываем", – сказал Малюк.

Он напомнил, что недавно в Винницкой области задержали священнослужителя УПЦ МП, который, по словам Малюка, "является одногруппником Гундяева (глава РПЦ Кирилл. – Ред.) и постоянно коммуницировал с ФСБ".

"Если же взять период с начала войны, то мы открыли 23 уголовных производства по таким персонажам, уже есть 33 подозреваемых – от классических агентов сбора глубинной информации до банальных корректировщиков огня в рясах", – сказал руководитель СБУ.

  • 27 мая собор УПЦ МП принял постановление, выразив несогласие с позицией главы РПЦ Кирилла относительно войны против Украины. Также были приняты дополнения и изменения в устав об управлении УПЦ МП, которые "свидетельствуют о полной самостоятельности и независимости Украинской православной церкви".
  • Митрополит Нежинский и Прилуцкий УПЦ МП Климент (Вечеря) сказал в комментарии LIGA.net, что УПЦ МП "независима и самостоятельна в своем устройстве" с 1990 года, а принятые на соборе изменения в устав предусматривают неупоминание главы РПЦ Кирилла и "неподчинение любым решениям РПЦ по УПЦ".
  • Глава ПЦУ митрополит Епифаний считает, что целью проведения собора УПЦ МП было улучшение отношения к ней со стороны украинского общества, а не разрыв отношений с враждебной Украине российской церковью.
Вадим Ребрина
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война упц мп сбу фсб
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