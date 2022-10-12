СБУ: Митрополит УПЦ МП оправдывал агрессию РФ и разжигал межконфессиональную рознь – фото

В СБУ заявляют, что управляющий одной из епархий УПЦ МП в Винницкой области оправдывал агрессию РФ и разжигал межконфессиональную рознь среди верующих. Ему готовят подозрение. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Вчера, 11 октября, СБУ сообщила, что проводит следственные мероприятия в рамках уголовного производства, открытого по статье о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о митрополите Тульчинском и Брацлавском УПЦ МП Ионафане, в миру – Анатолии Елецких.

Следствие установило, что даже после начала полномасштабного вторжения оккупационных войск в Украину священнослужитель поддерживал политику Кремля и одобрял действия РФ.

Митрополит на собственном интернет-ресурсе размещал публикации, содержащие призывы к разжиганию межконфессиональной розни, сообщили в СБУ. Экспертиза якобы подтвердила противоправный характер его действий.

Во время санкционированных обысков по месту жительства и в религиозных сооружениях правоохранители изъяли:

- компьютерную технику и мобильные терминалы;

- печатные материалы пророссийского содержания и пропагандистскую литературу;

- другие вещественные доказательства, направленные на экспертизу.

В рамках уголовного производства по ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, религиозной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков) УК решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении.

27 мая собор УПЦ МП принял постановление, выразив несогласие с позицией главы РПЦ Кирилла относительно войны против Украины. Также были приняты дополнения и изменения в устав об управлении УПЦ МП, которые "свидетельствуют о полной самостоятельности и независимости Украинской православной церкви".

Митрополит Нежинский и Прилуцкий УПЦ МП Климент (Вечеря) сказал в комментарии LIGA.net , что УПЦ МП "независима и самостоятельна в своем устройстве" с 1990 года, а принятые на соборе изменения в устав предусматривают неупоминание главы РПЦ Кирилла и "неподчинение любым решениям РПЦ по УПЦ".

, что УПЦ МП "независима и самостоятельна в своем устройстве" с 1990 года, а принятые на соборе изменения в устав предусматривают неупоминание главы РПЦ Кирилла и "неподчинение любым решениям РПЦ по УПЦ". Заместитель председателя Управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря считает, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата.

Глава ПЦУ митрополит Епифаний считает, что целью проведения собора УПЦ МП было улучшение отношения к ней со стороны украинского общества, а не разрыв отношений с враждебной Украине российской церковью.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.