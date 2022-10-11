СБУ проводит обыск у митрополита УПЦ МП

СБУ проводит следственные мероприятия в рамках уголовного производства, открытого по статье о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе СБУ.

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Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о митрополите Тульчинском и Брацлавском УПЦ МП Ионафане, в мире – Анатолий Елецкий.

Детали в спецслужбе пообещали предоставить впоследствии.

27 мая собор УПЦ МП принял постановление, выразив несогласие с позицией главы РПЦ Кирилла относительно войны против Украины. Также были приняты дополнения и изменения в устав об управлении УПЦ МП, которые "свидетельствуют о полной самостоятельности и независимости Украинской православной церкви".

Митрополит Нежинский и Прилуцкий УПЦ МП Климент (Вечеря) сказал в комментарии LIGA.net , что УПЦ МП "независима и самостоятельна в своем устройстве" с 1990 года, а принятые на соборе изменения в устав предусматривают неупоминание главы РПЦ Кирилла и "неподчинение любым решениям РПЦ по УПЦ".

, что УПЦ МП "независима и самостоятельна в своем устройстве" с 1990 года, а принятые на соборе изменения в устав предусматривают неупоминание главы РПЦ Кирилла и "неподчинение любым решениям РПЦ по УПЦ". Заместитель председателя Управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря считает, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата.

Глава ПЦУ митрополит Епифаний считает, что целью проведения собора УПЦ МП было улучшение отношения к ней со стороны украинского общества, а не разрыв отношений с враждебной Украине российской церковью.

Вадим Ребрина , Марко Сировой

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