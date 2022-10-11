СБУ проводит обыск у митрополита УПЦ МП
11.10.2022, 16:29
Митрополит Ионафан (скриншот с видео)
СБУ проводит следственные мероприятия в рамках уголовного производства, открытого по статье о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе СБУ.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о митрополите Тульчинском и Брацлавском УПЦ МП Ионафане, в мире – Анатолий Елецкий.
Детали в спецслужбе пообещали предоставить впоследствии.
- 27 мая собор УПЦ МП принял постановление, выразив несогласие с позицией главы РПЦ Кирилла относительно войны против Украины. Также были приняты дополнения и изменения в устав об управлении УПЦ МП, которые "свидетельствуют о полной самостоятельности и независимости Украинской православной церкви".
- Митрополит Нежинский и Прилуцкий УПЦ МП Климент (Вечеря) сказал в комментарии LIGA.net, что УПЦ МП "независима и самостоятельна в своем устройстве" с 1990 года, а принятые на соборе изменения в устав предусматривают неупоминание главы РПЦ Кирилла и "неподчинение любым решениям РПЦ по УПЦ".
- Заместитель председателя Управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря считает, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата.
- Глава ПЦУ митрополит Епифаний считает, что целью проведения собора УПЦ МП было улучшение отношения к ней со стороны украинского общества, а не разрыв отношений с враждебной Украине российской церковью.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев • Eurosales
Менеджер з продажу рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии