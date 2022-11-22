СБУ пришла в Киево-Печерскую Лавру – источник

Сотрудники Службы безопасности Украины пришли в Киево-Печерскую Лавру, сообщил собеседник LIGA.net в правоохранительных органах.

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Он пока не уточняет, с какой целью спецслужба пришла в Лавру. Официальная информация должна появиться позже.

Новость дополняется…

15 ноября СБУ открыла уголовное дело из-за песен на службе в Лавре про "русский мир".

В Лавре отстранили священника, но утверждали, что песни якобы были инициативой прихожан.

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Марко Сировой

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