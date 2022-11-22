СБУ пришла в Киево-Печерскую Лавру – источник
22.11.2022, 08:20
Киево-Печерская Лавра (фото - ЕРА)
Сотрудники Службы безопасности Украины пришли в Киево-Печерскую Лавру, сообщил собеседник LIGA.net в правоохранительных органах.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Он пока не уточняет, с какой целью спецслужба пришла в Лавру. Официальная информация должна появиться позже.
Новость дополняется…
- 15 ноября СБУ открыла уголовное дело из-за песен на службе в Лавре про "русский мир".
- В Лавре отстранили священника, но утверждали, что песни якобы были инициативой прихожан.
Читайте также: Епифаний: Русский мир – это новый нацизм. Гундяев выбрал сторону антихриста
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев • Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев • Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев • Ligamedia
Керівник відділу нативної рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии