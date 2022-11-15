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СБУ открыла уголовное дело за песни про "русский мир" в Киево-Печерской Лавре

Цей матеріал також доступний українською
15.11.2022, 10:02
СБУ открыла уголовное дело за песни про
Киево-Печерская лавра (Фото: Александр Игнатенко/Facebook)

Служба безопасности Украины открыла уголовное дело из-за песен о "пробуждении матушки-Руси" во время службы в Киево-Печерской Лавре. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Инцидент произошел 12 ноября в одном из храмов Киево-Печерской Лавры, отмечают в спецслужбе. По трактовке СБУ, тогда во время богослужения звучали пропагандистские тезисы, восхваляющие русский мир.

Дело открыто по статье об оправдании агрессии РФ против Украины и глорификации ее участников. Материалы направлены для проведения экспертиз.

  • 12 ноября в соцсетях появились видео из храма в Лавре, на котором прихожане поют "Звон плывет, плывет над Россиею, пробуждается матушка–Русь". В СБУ пообещали не оставить инцидент без реакции.
  • 14 ноября в Лавре признали, что там пели песню про "матушку-Русь", но утверждают, что это якобы была инициатива прихожан. Священника, который вел службу, отстранили.

Читайте также: Епифаний: Русский мир – это новый нацизм. Гундяев выбрал сторону антихриста

Марко Сировой
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