СБУ открыла уголовное дело за песни про "русский мир" в Киево-Печерской Лавре

Служба безопасности Украины открыла уголовное дело из-за песен о "пробуждении матушки-Руси" во время службы в Киево-Печерской Лавре. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Инцидент произошел 12 ноября в одном из храмов Киево-Печерской Лавры, отмечают в спецслужбе. По трактовке СБУ, тогда во время богослужения звучали пропагандистские тезисы, восхваляющие русский мир.

Дело открыто по статье об оправдании агрессии РФ против Украины и глорификации ее участников. Материалы направлены для проведения экспертиз.

12 ноября в соцсетях появились видео из храма в Лавре, на котором прихожане поют "Звон плывет, плывет над Россиею, пробуждается матушка–Русь". В СБУ пообещали не оставить инцидент без реакции.

14 ноября в Лавре признали, что там пели песню про "матушку-Русь", но утверждают, что это якобы была инициатива прихожан. Священника, который вел службу, отстранили.

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Марко Сировой

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