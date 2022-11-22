В Корецкий монастырь РПЦ пришли сотрудники СБУ – контрразведывательные мероприятия

Сегодня, 22 ноября, в Ровенской области Служба безопасности проводит контрразведывательные мероприятия в трех заведениях религиозных организаций. Об этом сообщает управление СБУ в Ровенской области.

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Сотрудники СБУ, Нацполиции и Нацгвардии пришли в Корецкий Свято-Троицкий монастырь (город Корец) РПЦ, женский монастырь в честь Волынской иконы Божией Матери (село Серники Заречненского района) и на территории помещений Сарненско-Полесской епархии УПЦ.

Как отмечается, мероприятия проходят в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине.

Учитывая вооруженную агрессию России, возрастает риск совершения террористических актов, диверсий, захвата заложников, особенно в местах большого скопления граждан, сообщили правоохранители.

По информации СБУ, указанные мероприятия проводятся для:

- недопущения использования религиозных общин в качестве ячейки "русского мира";

- проверки данных об использовании помещений монастырей для укрывательства диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия и т.п.;

- обеспечения безопасности населения от провокаций и террористических актов.

Спецслужба сообщает, что при непосредственном участии представителей церкви правоохранители:

- осматривают указанных территории и помещения с целью выявления запрещенных к обращению предметов;

- проверяют лиц на предмет их причастности к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины.

Все действия совершаются в пределах действующего законодательства.

В СБУ подчеркнули, что в своей деятельности спецслужба соблюдает принцип беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии и уважает право каждого гражданина на свободу мировоззрения и вероисповедания.

По информации Opendatabot, Корецкий женский монастырь принадлежит синоду РПЦ.

Ранее сегодня СБУ, Нацгвардия и полиция пришли в Киево-Печерскую лавру – проводят контрразведывательные мероприятия.

Наталія Медведєва

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