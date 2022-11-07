Митрополит одной из епархий УПЦ МП в Винницкой области получил подозрение за "разжигание"

Управляющий одной из епархий УПЦ Московского патриархата (часть Русской православной церкви в Украине) в Винницкой области получил подозрение за "разжигание религиозной вражды". Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

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Независимая экспертиза показала, пишет СБУ, что церковник "совершал умышленные действия, направленные на разжигание религиозной вражды и оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями".

По данным источника LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет о митрополите Тульчинском и Брацлавском Ионафане (Елецких).

Никакой конкретики, что же такое "проповедовал" служитель УПЦ МП, не приводится, однако 11 октября СБУ провела обыск в его жилище и сообщила, что церковник "поддерживал политику Кремля и одобрял действия России" – геноцидную войну РФ против Украины.

Соответствующие материалы были размещены на личном сайте священника. Ионафан заявил после обысков, что найденное у него "никакого отношения ни ко мне, ни к Тульчинской епархии не имеет".

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Священник получил подозрение по ч. 2 ст. 161 УК (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам).

Євген Пилипенко

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