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Митрополит одной из епархий УПЦ МП в Винницкой области получил подозрение за "разжигание"

Цей матеріал також доступний українською
07.11.2022, 11:25
Митрополит одной из епархий УПЦ МП в Винницкой области получил подозрение за
Фото: СБУ

Управляющий одной из епархий УПЦ Московского патриархата (часть Русской православной церкви в Украине) в Винницкой области получил подозрение за "разжигание религиозной вражды". Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

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Независимая экспертиза показала, пишет СБУ, что церковник "совершал умышленные действия, направленные на разжигание религиозной вражды и оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями".

По данным источника LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет о митрополите Тульчинском и Брацлавском Ионафане (Елецких).

Никакой конкретики, что же такое "проповедовал" служитель УПЦ МП, не приводится, однако 11 октября СБУ провела обыск в его жилище и сообщила, что церковник "поддерживал политику Кремля и одобрял действия России" – геноцидную войну РФ против Украины.

Из найденного, как пишет СБУ, при обысках

Из найденного, как пишет СБУ, при обысках

Соответствующие материалы были размещены на личном сайте священника. Ионафан заявил после обысков, что найденное у него "никакого отношения ни ко мне, ни к Тульчинской епархии не имеет".

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Священник получил подозрение по ч. 2 ст. 161 УК (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам).

Євген Пилипенко
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агрессия России война религия упц мп церковь винницкая область коллаборационизм рпц разжигание Ионафан
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