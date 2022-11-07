Убитого солдата РФ надо оплакивать, как и украинского – глава Совета немецких евангелистов

Евангелическая церковь Германии, число прихожан которой – около 20 млн, не может определиться с четкой позицией по геноцидной войне России против Украины: президент Совета церкви Аннете Куршус не против военной помощи ВСУ, а комиссар по вопросам мира при церкви Фредерик Крамер отвергает ее. О собрании религиозных деятелей ФРГ пишет Tagesschau.

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На синоде в Магдебурге Куршус призвала к солидарности с Украиной, заявив, что "невозможно однозначно одобрить или отклонить поставки оружия".

"Оружие помогает дать отпор и защитить себя, оно может спасти жизни, это немало. Но само по себе оружие не создает мира", – заявила она и добавила, что "срочно нужно найти способ прекращения огня".

Как выразилась Куршус, призыв к дипломатическим усилиям якобы "не является ни бессердечным, ни невежественным" по отношению к народу Украины: "Я не собираюсь просить Украину вести переговоры или даже капитулировать. Это действительно было бы наивно".

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Однако, сказала она, "важно не допустить дальнейшей эскалации войны", потому что "если убит российский солдат, то его нужно оплакивать не меньше, чем украинского солдата; это ведь тоже человек".

Епископ Крамер сначала заявил, что "речь идет о мире и справедливости – и ни о чем другом", а затем сказал: "Разве мы не должны помогать ради справедливости и милосердия? С этим все ясно. Но оружием? Я говорю "нет".

ЕЦГ является зонтичной организацией для 20 протестантских региональных церквей Германии.

Євген Пилипенко

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