СБУ проверяет Ивано-Франковскую епархию УПЦ (МП) – фото

СБУ проводит контрразведывательные мероприятия на территории епархиального управления и одного из храмов местной епархии УПЦ (МП) в Ивано-Франковске. Об этом областное управление СБУ сообщило в Facebook.

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В сообщении отмечено, что мероприятия проводятся совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией "в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине".

Правоохранители при непосредственном участии представителей церкви проводят осмотр территории и помещений епархии для выявления запрещенных предметов и проверяют причастность присутствующих на территории епархии к противоправной деятельности.

Управление СБУ сообщило, что целями мероприятия являются проверки данных о намерениях использовать епархию как ячейку "русского мира", недопущение использования помещений УПЦ для укрывательства граждан страны-агрессора и хранения запрещенных предметов, обеспечение безопасности населения от провокаций и террористических актов.

По данным Суспильного, проверки проводятся в храме Рождества Христова.

11 октября 2022 года СБУ провела обыски у митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана (Елецких). Ему объявили подозрение в "разжигании религиозной розни".

Во время обысков в Кировоградской области СБУ нашла переписку местного митрополита Иоасафа (Губеня) с главой РПЦ.

15 ноября СБУ открыла уголовное дело из-за песен о "пробуждении матушки-Руси" во время службы в КПЛ. Там отстранили священника, утверждали, что песни якобы были инициативой прихожан.

При недавних обысках в помещениях УПЦ МП найдена литература с пропагандой "русского мира", более 2 млн грн, свыше $100 000 и несколько тысяч российских рублей.

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Сергій Бережний

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