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СБУ обыскала помещения УПЦ МП под Черновцами: там тоже "русский мир" – фото

Цей матеріал також доступний українською
25.11.2022, 15:19
СБУ обыскала помещения УПЦ МП под Черновцами: там тоже
Фото - СБУ

Служба безопасности Украины обыскала помещения УПЦ Московского патриархата в Черновицкой области. Обнаружены методички из Москвы, российское гражданство и удостоверения оккупантов, сообщает пресс-центр СБУ.

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Контрразведывательные мероприятия проводились на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП.

В распоряжении LIGA.net есть фото с обысков, на нем – митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий. Он был одним из участников встречи руководства УПЦ МП с экс-нардепом Вадимом Новинским в Германии в начале ноября.

СБУ обыскала помещения УПЦ МП под Черновцами: там тоже "русский мир" – фото

СБУ обнаружила доказательства наличия у Мелетия российского гражданства, сообщил LIGA.net собеседник в правоохранительных органах. В частности, заявление о выдаче российского гражданства, датированное 2007 годом.

СБУ обыскала помещения УПЦ МП под Черновцами: там тоже "русский мир" – фото

Правоохранители обнаружили документы, подтверждающие наличие российского гражданства у руководства епархиальных структур. Также обнаружена переписка руководителей епархии со своими московскими кураторами, в которых они получают "методички" об особенностях проведения церковных литургий после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

СБУ обыскала помещения УПЦ МП под Черновцами: там тоже "русский мир" – фото

В СБУ заявляют, что представители Российской православной церкви ставили задачу перед церковниками заниматься дезинформацией об общественно-политической обстановке в Украине и ситуации на фронте. От священников УПЦ требовали отрицать вооруженную агрессию России, рассказывать о якобы притеснениях "московской церкви", утверждают в украинской спецслужбе.

СБУ также нашла склады с оптовыми партиями прокремлевской литературы, в которой восхваляют РФ и содержатся призывы поддержать оккупантов.

СБУ обыскала помещения УПЦ МП под Черновцами: там тоже "русский мир" – фото

При осмотре компьютеров руководства епархии обнаружены фотокопии удостоверений российских оккупантов, воевавших против Украины. В частности это удостоверение "героя России", подписанное министром обороны РФ за захват Крыма в 2014 году.

СБУ обыскала помещения УПЦ МП под Черновцами: там тоже "русский мир" – фото

СБУ обыскала помещения УПЦ МП под Черновцами: там тоже "русский мир" – фото

Процессуальные действия продолжаются, открыто производство по статье о госизмене.

  • 11 октября СБУ провела обыски у митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана (Елецких). Ему объявили подозрение в "разжигании религиозной розни".
  • Во время обысков в Кировоградской области СБУ нашла переписку местного митрополита Иоасафа (Губеня) с главой РПЦ.
  • 15 ноября СБУ открыла уголовное дело из-за песен о "пробуждении матушки-Руси" во время службы в КПЛ. Там отстранили священника, утверждали, что песни якобы были инициативой прихожан.
  • С начала полномасштабной войны СБУ сообщила о подозрении 33 представителям УПЦ МП за помощь российским оккупантам.
  • При недавних обысках в помещениях УПЦ Московского патриархата найдена литература с пропагандой "русского мира", более 2 млн грн, свыше $100 000 и несколько тысяч российских рублей. Проверено более 350 церковных построек и 850 человек, в том числе на полиграфе.

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Оксана Житнюк, Юрій Смірнов
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