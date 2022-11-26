Обыски под Черновцами. В Московском патриархате сетуют на "вероломство" СБУ и раздевание

В Черновицко-Буковинской епархии УПЦ Московского патриархата заявили о "вероломстве" Службы безопасности Украины из-за обысков в их помещениях, где сотрудники контрразведки нашли признаки "русского мира". Секретарь епархии архимандрит Никита (Сторожук) в обращении в Telegram жаловался на выломанные двери и "угрозы выстрелами".

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По его словам, "в семь утра мы услышали непонятные звуки" – это пришли правоохранители, и "это было для всех неожиданно". Он утверждает, что им якобы "угрожали выстрелами", но заверил, что "готов к выстрелам – мне это не мешает".

Рассказав свою версию событий, архимандрит посетовал, что госорганы "совсем недемократические, используют деспотичные методы".

Вчера снимок церковника УПЦ МП рядом с частично раздетым молодым человеком вызвал в соцсетях волну реакций, шуток и мемов. Сторожук говорит – это якобы "всех, кто был в епархии, вывели из своих комнат, приставили к стене, раздели и, оказывается, сфотографировали".

"А потом, конечно, ну, там всякие добавки… Ну, такие, непристойные", – добавил он и призвал, "если есть какие-то доказательства, пускай доказывают".

23 ноября его назначили управляющим Ивано-Франковской епархией УПЦ МП.

СБУ пишет, что 25 ноября при обысках обнаружены документы, подтверждающие наличие гражданства РФ у руководства епархиальных структур, его переписка "с московскими кураторами" и "методичками" оккупантов, которые рассказывали церковникам под крылом РПЦ, как пропагандировать "русский мир" для прихожан.

11 октября 2022 года СБУ провела обыски у митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана (Елецких). Ему объявили подозрение в "разжигании религиозной розни".

Во время обысков в Кировоградской области СБУ нашла переписку местного митрополита Иоасафа (Губеня) с главой РПЦ.

15 ноября СБУ открыла уголовное дело из-за песен о "пробуждении матушки-Руси" во время службы в КПЛ. Там отстранили священника, утверждали, что песни якобы были инициативой прихожан.

При недавних обысках в помещениях УПЦ МП найдена литература с пропагандой "русского мира", более 2 млн грн, свыше $100 000 и несколько тысяч российских рублей.

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Євген Пилипенко

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