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В монастыре Московского патриархата на Закарпатье нашли пророссийские материалы – СБУ

Цей матеріал також доступний українською
01.12.2022, 12:46
В монастыре Московского патриархата на Закарпатье нашли пророссийские материалы – СБУ - Фото
Фото: СБУ

Служба безопасности обнаружила в монастыре УПЦ Московского патриархата на Закарпатье пророссийские материалы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Как отмечается, СБУ завершила контрразведывательные мероприятия на территории Свято-Кирилло-Мефодиевского женского монастыря Мукачевской епархии УПЦ МП на Закарпатье.

По информации спецслужбы, более 20 человек прошли углубленные контрразведывательные опросы, в том числе с использованием полиграфа.

В монастыре Московского патриархата на Закарпатье нашли пророссийские материалы – СБУ

Сообщается, что сотрудники СБУ обнаружили большое количество агитационно-пропагандистских материалов. Большинство литературы написано российскими авторами и издано в типографиях РФ.

В монастыре Московского патриархата на Закарпатье нашли пророссийские материалы – СБУ

Правоохранители заявили, что среди обнаруженного в монастыре – книги ксенофобского содержания с оскорбительными выдумками о других национальностях и религии. В найденных брошюрах отрицается право Украины на независимость, и отмечается, что Россию, Украину и Беларусь "нельзя разделить".

В монастыре Московского патриархата на Закарпатье нашли пророссийские материалы – СБУ

В монастыре Московского патриархата на Закарпатье нашли пророссийские материалы – СБУ

Несмотря на запрет руководителя епархии, в монастыре продолжали вспоминать во время молебнов патриарха РПЦ Кирилла Гундяева, который "благословил" российских военных убивать украинцев.

В монастыре Московского патриархата на Закарпатье нашли пророссийские материалы – СБУ

СБУ заявила, что передаст все обнаруженные в монастыре материалы на соответствующие экспертные исследования.

  • 11 октября 2022 года СБУ обыскала помещения у митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана (Елецких), объявила подозрение в разжигании религиозной розни.
  • Во время обысков в Кировоградской области нашли переписку митрополита Иоасафа (Губеня) с главой РПЦ.
  • В ноябре открыто уголовное дело из-за песен о "пробуждении матушки-Руси" во время службы в КПЛ. Там отстранили священника, утверждали, что песни якобы были инициативой прихожан.
  • СБУ нашла в Ивано-Франковской епархии УПЦ МП материалы, отрицающие существование Украины.
  • В помещениях УПЦ МП под Черновцами тоже "русский мир". Церковник оттуда посетовал на "вероломство" СБУ и раздевание.

Читайте также: "Избавиться от Гундяева". СБУ пришла в Киево-Печерскую лавру: что это значит для УПЦ МП

Наталія Медведєва
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религия упц мп сбу русский мир мукачево
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