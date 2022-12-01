В монастыре Московского патриархата на Закарпатье нашли пророссийские материалы – СБУ
Служба безопасности обнаружила в монастыре УПЦ Московского патриархата на Закарпатье пророссийские материалы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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Как отмечается, СБУ завершила контрразведывательные мероприятия на территории Свято-Кирилло-Мефодиевского женского монастыря Мукачевской епархии УПЦ МП на Закарпатье.
По информации спецслужбы, более 20 человек прошли углубленные контрразведывательные опросы, в том числе с использованием полиграфа.
Сообщается, что сотрудники СБУ обнаружили большое количество агитационно-пропагандистских материалов. Большинство литературы написано российскими авторами и издано в типографиях РФ.
Правоохранители заявили, что среди обнаруженного в монастыре – книги ксенофобского содержания с оскорбительными выдумками о других национальностях и религии. В найденных брошюрах отрицается право Украины на независимость, и отмечается, что Россию, Украину и Беларусь "нельзя разделить".
Несмотря на запрет руководителя епархии, в монастыре продолжали вспоминать во время молебнов патриарха РПЦ Кирилла Гундяева, который "благословил" российских военных убивать украинцев.
СБУ заявила, что передаст все обнаруженные в монастыре материалы на соответствующие экспертные исследования.
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