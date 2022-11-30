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СБУ наведалась в монастырь Московского патриархата на Закарпатье — фото

Цей матеріал також доступний українською
30.11.2022, 09:36
СБУ наведалась в монастырь Московского патриархата на Закарпатье — фото - Фото
Фото: СБУ

Оперативники Службы безопасности Украины приехали в один из монастырей Мукачевской епархии УПЦ Московского патриархата на Закарпатье – искали ячейки "русского мира". Отчет о мероприятиях выложил пресс-центр СБУ.

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Опубликованы только снимки и сообщение о контрразведывательных мерах, о результатах проверки не сообщается.

В СБУ заявили, что ведут "системную работу" по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине. Служба уточняет, что "при непосредственном участии представителей церкви" ее сотрудники:

→ проводят осмотр территории и помещений монастыря для выявления запрещенных к обращению предметов;
→ осуществляют проверку лиц на территории монастыря относительно их причастности к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету.

Делается все это, отметили в СБУ, ради:

→ проверки данных о намерениях использования епархии как ячейки "русского мира";
→ недопущения использования помещений УПЦ МП для укрывательства граждан РФ, хранения запрещенных предметов и прочего;
→ усиления безопасности для населения от провокаций и терактов.

  • 11 октября 2022 года СБУ обыскала помещения у митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана (Елецких), объявила подозрение в разжигании религиозной розни.
  • Во время обысков в Кировоградской области нашли переписку митрополита Иоасафа (Губеня) с главой РПЦ.
  • В ноябре открыто уголовное дело из-за песен о "пробуждении матушки-Руси" во время службы в КПЛ. Там отстранили священника, утверждали, что песни якобы были инициативой прихожан.
  • СБУ нашла в Ивано-Франковской епархии УПЦ МП материалы, отрицающие существование Украины.
  • В помещениях УПЦ МП под Черновцами тоже "русский мир". Церковник оттуда посетовал на "вероломство" СБУ и раздевание.

Читайте также: "Избавиться от Гундяева". СБУ пришла в Киево-Печерскую лавру: что это значит для УПЦ МП

Євген Пилипенко
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