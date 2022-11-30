СБУ наведалась в монастырь Московского патриархата на Закарпатье — фото

Оперативники Службы безопасности Украины приехали в один из монастырей Мукачевской епархии УПЦ Московского патриархата на Закарпатье – искали ячейки "русского мира". Отчет о мероприятиях выложил пресс-центр СБУ.

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Опубликованы только снимки и сообщение о контрразведывательных мерах, о результатах проверки не сообщается.

В СБУ заявили, что ведут "системную работу" по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине. Служба уточняет, что "при непосредственном участии представителей церкви" ее сотрудники:

→ проводят осмотр территории и помещений монастыря для выявления запрещенных к обращению предметов;

→ осуществляют проверку лиц на территории монастыря относительно их причастности к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету.

Делается все это, отметили в СБУ, ради:

→ проверки данных о намерениях использования епархии как ячейки "русского мира";

→ недопущения использования помещений УПЦ МП для укрывательства граждан РФ, хранения запрещенных предметов и прочего;

→ усиления безопасности для населения от провокаций и терактов.

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Євген Пилипенко

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