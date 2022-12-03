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Зеленский о борьбе с "русским миром" в церквях: Это еще не все, будут еще шаги видео

Цей матеріал також доступний українською
03.12.2022, 00:13
Видео: Офис президента
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Президент Владимир Зеленский анонсировал новые шаги государства в борьбе с деятельностью в Украине религиозных организаций, которые могут быть связаны с РФ. Об этом он сказал в вечернем видеобращении. 

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"На днях мы сделали часть шагов, чтобы гарантировать духовную независимость нашего народа. Вижу, что люди поддерживают эти шаги. И очень сильно поддерживают. И это еще не все. Будут еще шаги. Украина больше никогда не будет останавливаться на полпути", – заявил Зеленский.

1 декабря Зеленский сказал, что правительство получило поручение внести в Раду законопроект о невозможности деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с центрами влияния в РФ.

Сегодня Зеленский ввел в действие персональные санкции СНБО, в том числе против функционеров УПЦ МП. Под санкции попали бывший нардеп от Оппоблока Вадим Новинский, наместник Киево-Печерской лавры Павел (Лебедь), а также еще около десятка иерархов УПЦ МП.

  • В последние недели СБУ проводит массовые обыски в епархиях УПЦ Московского патриархата в разных областях Украины. Там находят многочисленную оккупационную символику и материалы, прославляющие "русский мир".

Читайте также: "Избавиться от Гундяева". СБУ пришла в Киево-Печерскую лавру: что это значит для УПЦ МП

Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский санкции упц мп церковь упц московский патриархат
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