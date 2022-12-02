Брошюры с военными РФ, учения о сатанизме, листовки ОПЗЖ: фото с обысков в епархиях УПЦ МП

Служба безопасности Украины заявила о завершении контрразведывательных мероприятий на объектах УПЦ Московского патриархата в Закарпатской, Ровенской и Житомирской областях. Во время обысков в епархиях были найдены пропагандистские методички Кремля, "учения о сатанизме", нацистская символика, агитационные листовки запрещенной в Украине партии ОПЗЖ и прочее.

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В СБУ сообщили, что в Свято-Николаевском мужском монастыре в Закарпатской области найдена символика ОПЗЖ и брошюры, в которых восхваляются российские военные, вторгнувшиеся в Украину.

Также там хранились пропагандистские книги российских авторов, оправдывающие агрессию против Украины и призывающие присоединяться к рядам оккупантов.

На территории Ровенско-Острожской епархии СБУ нашла беларуские рубли и брошюры с призывами к заключению мира с "братским русским народом", прославлением "русской земли" и "русских солдат". Они написаны беларускими и российскими авторами.

СБУ также заявляет, что в Свято-Анастасиевском ставропигиальном женском монастыре и двух скитах в Житомирской области выявлены лица, связанные с гражданами РФ. Спецслужба изучает эти контакты.

"Гости" находились на территории гостиничных комплексов при церквях и использовали анонимные мессенджеры для коммуникации с врагом", – заявили в СБУ.

Все изъятые материалы направлены на экспертизу.

В последние недели СБУ проводит массовые обыски в епархиях УПЦ Московского патриархата в разных областях Украины.

Сегодня президент Владимир Зеленский ввел в действие персональные санкции СНБО, в том числе против функционеров УПЦ МП. Под санкции попали бывший нардеп от ОПЗЖ Вадим Новинский, наместник Киево-Печерской лавры Павел (Лебедь), а также еще около десятка иерархов УПЦ МП.

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