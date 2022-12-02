СБУ наведалась к УПЦ МП в трех областях – фото

Служба безопасности Украины провела контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ МП в Ровенской, Житомирской и Закарпатской областях. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

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СБУ приходила вместе с Нацгвардией и полицией. Цель мероприятий – не дать использовать религиозные общины как очаг "русского мира", обезопасить население от провокаций и терактов, говорят в спецслужбе.

В присутствии представителей церкви проводился осмотр территории и помещений для выявления запрещенных предметов и людей, которые могут быть причастны к деятельности против суверенитета Украины.

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С такими действиями СБУ наведалась в:

– Свято-Николаевский мужской монастырь Хустской епархии УПЦ (МП);

– Свято-Анастасиевский ставропигиальный женский монастырь (Житомир);

– Скит Свято-Анастасиевского ставропигиального женского монастыря (Житомирский район);

– Скит Иверской иконы Божией Матери Чоповичского Афонского иконы Божией Матери женского ставропигиального монастыря (Житомирский район),

– Ровенско-Острожскую епархию, Городокский женский монастырь, Свято-Георгиевское подворье, Храм всех Волынских Святых, Свято-Воскресенский храм, Свято-Успенский храм (Ровенская область).

22 ноября СБУ пришла в Киево-Печерскую Лавру с контрдиверсионными мероприятиями. Подобные действия СБУ провела на объектах УПЦ МП и в других областях.

2 декабря президент Зеленский анонсировал законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с Россией.

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