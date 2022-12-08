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Генерал Милли: Путин проиграл по всем направлениям, зимой появится возможность наступления

Цей матеріал також доступний українською
08.12.2022, 08:17
Генерал Милли: Путин проиграл по всем направлениям, зимой появится возможность наступления - Фото
Марк Милли (Фото: Пентагон)

Российский диктатор Владимир Путин проиграл по всем направлениям, сейчас фронт стабилизировался, но зимой появится потенциальная возможность для наступления. Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, цитирует его Пентагон.

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По его словам, война России против Украины продолжается уже почти 10 месяцев, однако Путин потерпел неудачу по всем направлениях. Он отметил, что Вооруженные Силы Украины отстояли Киев, а затем устояли на востоке.

Милли также упомянул успехи ВСУ при наступлении в Харьковской области и освобождении Херсона от россиян. 

"Но Россия по-прежнему оккупирует часть украинской территории, впереди еще много боевых действий", — сказал генерал.

Военачальник считает, что сегодня ситуация на фронте стабилизируется, а зимой боевые действия "немного" замедлятся из-за мороза, и тогда появится потенциальная возможность для наступления. 

"Могут быть действия с обеих сторон в разгар зимы из-за погоды и местности. Так что посмотрим, что произойдет в связи с этим", — резюмировал он.

Читайте также: Генерал Милли: США считают трату боеприпасов на войне в Украине для конфликтов в будущем 

Дмитро Гриниченко
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война владимир путин зима Марк Милли
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