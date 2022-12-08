Генерал Милли: Путин проиграл по всем направлениям, зимой появится возможность наступления

Российский диктатор Владимир Путин проиграл по всем направлениям, сейчас фронт стабилизировался, но зимой появится потенциальная возможность для наступления. Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, цитирует его Пентагон.

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По его словам, война России против Украины продолжается уже почти 10 месяцев, однако Путин потерпел неудачу по всем направлениях. Он отметил, что Вооруженные Силы Украины отстояли Киев, а затем устояли на востоке.

Милли также упомянул успехи ВСУ при наступлении в Харьковской области и освобождении Херсона от россиян.

"Но Россия по-прежнему оккупирует часть украинской территории, впереди еще много боевых действий", — сказал генерал.

Военачальник считает, что сегодня ситуация на фронте стабилизируется, а зимой боевые действия "немного" замедлятся из-за мороза, и тогда появится потенциальная возможность для наступления.

"Могут быть действия с обеих сторон в разгар зимы из-за погоды и местности. Так что посмотрим, что произойдет в связи с этим", — резюмировал он.

Милли заявил 16 ноября, что РФ "проиграла и на лопатках", но все еще обладает значительной боевой мощью на территории Украины, а потому "вероятность военной победы Украины в ближайшее время невелика".

Военное и политическое руководство Украины после аналогичных заявлений Милли заверило, что продолжит освобождать территорию Украины до границ 1991 года.

Освобождение всех захваченных Россией украинских территорий и победа Украины – это вопрос времени и военной помощи союзников, отреагировали на заявление Милли в ВС ВСУ.

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Дмитро Гриниченко

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