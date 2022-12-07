Генерал Милли: США считают трату боеприпасов на войне в Украине для конфликтов в будущем

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли сообщил, что американские военные изучают количество боеприпасов, использованных в войне России против Украины, чтобы убедиться, что Пентагон точно рассчитывает количество оружия, которое ему понадобится в случае будущих войн или операций. Заявление военачальника цитирует агентство Reuters.

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По его словам, у армии США есть планы на случай возможных конфликтов по всему миру, которые включают в себя и расчет количества войск, единиц оборудования и боеприпасов, которые могут потребоваться.

Он отметил, что Вашингтон проводит исследование и анализирует планы, чтобы убедиться, что военные алгоритмы четко рассчитаны на случай непредвиденных обстоятельств.

"У нас есть несколько точек по всему миру на разных театрах военных действий, чтобы убедиться, что мы сделали правильные расчеты, правильные оценки", – заявил Милли.

Генерал подчеркнул, что Пентагон обратится к американской промышленности, чтобы предпринять корректировку и убедиться, что США располагают необходимыми уровнями боеприпасов.

Милли заявил 16 ноября, что РФ "проиграла и на лопатках", но все еще обладает значительной боевой мощью на территории Украины, а потому "вероятность военной победы Украины в ближайшее время невелика".

Военное и политическое руководство Украины после аналогичных заявлений Милли заверило, что продолжит освобождать территорию Украины до границ 1991 года.

Освобождение всех захваченных Россией украинских территорий и победа Украины – это вопрос времени и военной помощи союзников, отреагировали на заявление Милли в ВС ВСУ.

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Дмитро Гриниченко

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