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Россия планирует следующую волну наступления на февраль – Резников

Цей матеріал також доступний українською
15.12.2022, 18:01
Россия планирует следующую волну наступления на февраль – Резников - Фото
Алексей Резников (фото - ЕРА)

Россия планирует начать очередную волну наступления в войне против Украины в феврале. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в интервью The Guardian.

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Резников сказал: хотя Украина теперь может успешно защищаться от ракетных ударов России по объектам критической инфраструктуры, включая энергосистему, появляются доказательства того, что Кремль готовит новое широкое наступление.

Министр обороны прогнозирует, что новое наступление может начаться в феврале.

Ссылаясь на частичную мобилизацию Россией около 300 000 солдат, Резников заявил, что половина их после минимальной подготовки использовалась для усиления российских войск после серии неудач на поле боя, но остальных более тщательно готовят к будущим наступлениям.

"Призывники готовятся минимум три месяца. Значит, следующую волну наступления пытаются начать, скорее всего, в феврале, как и в прошлом году. Это их план", – сказал министр обороны.

Он высказал мнение, что Россия продолжит мобилизацию своих граждан.

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Наталія Медведєва
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Алексей Резников война наступление
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