Генерал США: Украина должна победить Россию, нужно дать им ракеты ATACMS и танки Abrams
Украина должна выбить российских оккупантов со своей территории, а поэтому надо дать ей наступательные вооружения. Об этом заявил отставной американский генерал Барри Маккаффри в эфире канала MSNBC.
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По его словам, Вооруженные Силы Украины должны победить армию оккупантов и выбить их с оккупированных территорий.
Он отметил, что следующим шагом Вашингтона должно стать предоставление Украине наступательных военных технологий — дронов, ракет большой дальности ATACMS и танков M1 Abrams.
Также генерал заявил, что предложение сторонников 45-го президента США Дональда Трампа в Республиканской партии прекратить финансирование Украины и предоставление военной помощи только продлит войну и "увеличит трагедию для обеих сторон".
- По данным WP и нескольких американских СМИ, Вашингтон готовится поставить Украине системы ПВО Patriot.
- Reuters писал, что США думают над поставкой высокоточных боеприпасов с дальностью около 150 км.
- Администрация президента США Джо Байдена попросила Конгресс предоставить Украине еще $38 млрд, сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
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