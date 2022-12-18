Генерал США: Украина должна победить Россию, нужно дать им ракеты ATACMS и танки Abrams

Украина должна выбить российских оккупантов со своей территории, а поэтому надо дать ей наступательные вооружения. Об этом заявил отставной американский генерал Барри Маккаффри в эфире канала MSNBC.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, Вооруженные Силы Украины должны победить армию оккупантов и выбить их с оккупированных территорий.

Он отметил, что следующим шагом Вашингтона должно стать предоставление Украине наступательных военных технологий — дронов, ракет большой дальности ATACMS и танков M1 Abrams.

Также генерал заявил, что предложение сторонников 45-го президента США Дональда Трампа в Республиканской партии прекратить финансирование Украины и предоставление военной помощи только продлит войну и "увеличит трагедию для обеих сторон".

Читайте также: США планируют дать Украине оборудование, чтобы делать "умные бомбы" – WP

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.