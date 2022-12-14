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Байден передаст ПВО Patriot Украине, если Пентагон разъяснит обучение и обслуживание — WP

Цей матеріал також доступний українською
14.12.2022, 18:07
Байден передаст ПВО Patriot Украине, если Пентагон разъяснит обучение и обслуживание — WP - Фото
Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден утвердит план предоставления Украине системы противовоздушной обороны Patriot, если Пентагон ответит на ряд вопросов. Об этом со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщает газета The Washington Post

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По словам чиновника, Байден подпишет план предоставления системы Украине после того, как Минобороны США ответит на все вопросы об обучении и техническом обслуживании, законности передачи и ее влиянии на военную готовность Вашингтона.

Отмечается, что Пентагон сегодня работает над параметрами учебной программы, которая, вероятно, будет проходить в Германии. 

В обычных условиях обучение может занять более шести месяцев, один из чиновников США заявил, что Patriot в случае передачи будет поступать из запасов Пентагона, а не из оперативных подразделений. 

  • Германия отказалась передавать Украине Patriot, которые предлагала Польше.
  • 12 декабря в Белом доме анонсировали, что сделают новые заявления по военной помощи Украине в ближайшие дни.
  • 13 декабря CNN сообщил, что США финализируют планы по передаче систем Patriot Украине. Это же подтверждает источник Голоса Америки в Пентагоне.

Читайте также: США думают над поставкой Украине одной батареи Patriot. Это до восьми пусковых — AP

Дмитро Гриниченко
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пентагон система ПВО Patriot война военная помощь джо байден
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