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США думают над поставкой Украине одной батареи Patriot. Это до восьми пусковых – AP

Цей матеріал також доступний українською
14.12.2022, 07:04
США думают над поставкой Украине одной батареи Patriot. Это до восьми пусковых – AP - Фото
Системы ПРО Patriot (Фото: НАТО)

США рассматривают передачу Украине одной батареи зенитного ракетного комплекса Patriot, которая включает до восьми пусковых установок. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на неназванных американских чиновников.

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Решение, скорее всего, будет принято на этой неделе, о нем могут объявить в четверг 15 декабря, говорят три источника АР. По словам двух из них, Patriot выделят из запасов Пентагона и переместят из другой страны.

США планируют отправить одну батарею Patriot, говорят источники АР. Она включает в себя до восьми пусковых установок, каждая из которых может нести по четыре ракеты.

Система также включает в себя радар, станцию управления, компьютеры, генераторы, отмечают в агентстве. Обычно требуется около 90 человек для эксплуатации и обслуживания системы, но с фактическим запуском систем могут справиться трое военных.

  • Германия отказалась передавать Украине Patriot, которые предлагала Польше.
  • 12 декабря в Белом доме анонсировали, что сделают новые заявления по военной помощи Украине в ближайшие дни.
  • 13 декабря CNN сообщил, что США финализируют планы по передаче систем Patriot Украине. Это же подтверждает источник Голоса Америка в Пентагоне.

Читайте также: Patriot для Украины. Как эта система ПВО поможет в войне с Россией

Марко Сировой
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пентагон США пво Patriot батарея военная помощь
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