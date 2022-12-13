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У Байдена сделают новые заявления по военной помощи Украине в ближайшие дни

Цей матеріал також доступний українською
13.12.2022, 07:12
У Байдена сделают новые заявления по военной помощи Украине в ближайшие дни - Фото
Джейк Салливан (фото - ЕРА)

В ближайшие дни США сделают новые заявления по вопросу военной помощи Украине. Об этом заявил на брифинге советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

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"В прошлую пятницу мы объявили о выделении Украине еще $275 млн на военную поддержку. В ближайшие дни мы сделаем еще несколько заявлений", – сказал он.

По словам Салливана, США хотят не дать России добиться преимуществ в Украине, которые Москва пытается достичь военным путем, жестокостью и атаками на гражданскую инфраструктуру.

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Марко Сировой
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ВСУ война оружие пво военная помощь джо байден Джейк Салливан
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