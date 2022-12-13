У Байдена сделают новые заявления по военной помощи Украине в ближайшие дни

В ближайшие дни США сделают новые заявления по вопросу военной помощи Украине. Об этом заявил на брифинге советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

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"В прошлую пятницу мы объявили о выделении Украине еще $275 млн на военную поддержку. В ближайшие дни мы сделаем еще несколько заявлений", – сказал он.

По словам Салливана, США хотят не дать России добиться преимуществ в Украине, которые Москва пытается достичь военным путем, жестокостью и атаками на гражданскую инфраструктуру.

11 декабря президент Зеленский провел переговоры с лидером США Джо Байденом. Вашингтон обещает делать приоритетом укрепление украинской ПВО.

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Марко Сировой

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