Кулеба поторопил ЕС с военной помощью: нужно оружие для новых подразделений

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в понедельник принял участие в заседании Совета министров иностранных дел ЕС, призвав их оперативно увеличить военную помощь Украине. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

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Он предложил три способа усиления поддержки:

→ предоставление большего количества оружия и боеприпасов;

→ расширение Европейского фонда мира для финансирования закупок оружия;

→ быстрое развертывание линий производства, в том числе с участием украинских предприятий, для изготовления боеприпасов.

"Среди наиболее приоритетных потребностей – системы противовоздушной и противоракетной обороны, бронированные машины, в том числе на гусеницах, артиллерия калибра 155 мм и боеприпасы к ней и, конечно, танки натовского образца", – сказал Кулеба во время онлайн-выступления.

Он отметил, что недавние успехи Украины в освобождении территорий на востоке и юге не должны служить как успокоительное для партнеров, потому что Россия продолжает присылать на передовую мобилизованных, а Украина формирует новые подразделения, которые нужно укомплектовывать.

Кулеба сказал, что помощь Украине нужна уже сейчас – до января.

"Украина способна завершить эту войну победой и справедливым миром как можно быстрее и сделает это при существенном повышении поддержки со стороны ЕС. Именно поэтому я призываю вас существенно повысить военную помощь для Украины", – сказал министр.

По итогам этого заседания, Совет ЕС одобрил увеличение финансирования фонда, помогающего Вооруженным Силам Украины, на 2 млрд евро.

В ноябре Европейский Союз впервые опередил США по объему помощи Украине.

Андрій Водяний

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