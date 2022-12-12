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Совет ЕС одобрил увеличение финансирования фонда, который помогает ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
12.12.2022, 16:11
Совет ЕС одобрил увеличение финансирования фонда, который помогает ВСУ - Фото
Жозеп Боррель (фото - ЕРА)

Совет Евросоюза решил увеличить общий финансовый потолок на 2 млрд евро (в ценах 2018 года) в 2023 году для Европейского фонда мира (ЕФМ), который, в частности, поддерживает Вооруженные Силы Украины. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

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Решение предполагает возможность дальнейшего увеличения финансирования фонда на более позднем этапе.

Общее увеличение финансового потолка ЕФМ к 2027 году составит до 5,5 млрд евро (в ценах 2018 года).

"Сегодняшнее решение обеспечит нам финансирование для продолжения оказания конкретной военной поддержки вооруженным силам наших партнеров. Менее чем за два года Европейский фонд мира доказал свою ценность. Это полностью изменило то, как мы поддерживаем наших партнеров в обороне. Это делает ЕС и его партнеров сильнее", – сказал Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Соглашение будет официально оформлено в начале 2023 года, когда Боррель представит предложение о поправке к решению Совета 2021/509.

"Это решение посылает четкий политический сигнал о неизменной приверженности ЕС военной поддержке как Украины, так и других партнеров", – сказано в сообщении пресс-службы Совета.

  • 10 декабря Совет Европейского Союза достиг соглашения по выделению Украине кредита на 18 млрд евро для поддержки страны в условиях агрессии России. 
Вадим Ребрина
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ВСУ ЕС помощь финансирование Жозеп Боррель
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