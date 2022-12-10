UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Несмотря на вето Венгрии. Совет ЕС принял решение о 18 млрд евро кредита для Украины

Цей матеріал також доступний українською
10.12.2022, 20:39
Несмотря на вето Венгрии. Совет ЕС принял решение о 18 млрд евро кредита для Украины - Фото
Фото: depositphotos

Совет Европейского Союза достиг соглашения по выделению Украине кредита на 18 млрд евро для поддержки страны в условиях агрессии России. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Предложение было принято Советом ЕС 10 декабря и будет представлено в Европарламенте для возможного принятия на следующей неделе.

Пакет предусматривает структурное решение по финансовой поддержке Украины в 2023 году. Кредиты будут иметь 10-летний льготный период, и государства-члены ЕС будут покрывать основную часть процентных расходов за счет внешних целевых поступлений. Гарантии по этому кредиту будут предоставлены либо из бюджета ЕС, либо государствами-членами.

Цель программы – предоставить краткосрочную финансовую помощь, финансирование неотложных потребностей Украины, восстановление критической инфраструктуры и первоначальную поддержку для устойчивого послевоенного восстановления Украины.

"Украина может рассчитывать на ЕС. Мы будем продолжать поддерживать Украину, в том числе и финансово, столько, сколько потребуется", – заявил министр финансов Чехии Збынек Станюра.

Как пишет Welt, первоначальное предложение Еврокомиссии предусматривало, что для пакета помощи фактически было необходимо единогласное решение 27 стран ЕС. Однако Будапешт заблокировал пакет из-за спора о возможной заморозке миллиардов евро для Венгрии. Председательство Чехии в Совете ЕС искало в связи с этим способ принять решение о помощи без Венгрии.

Теперь решение заключается в том, что гарантии по кредитам – если Венгрия будет придерживаться своего вето – не покрываются бюджетом ЕС, как планировалось изначально, а берутся на себя государствами ЕС. Таким образом, единогласное решение не понадобилось.

  • 24 ноября Европарламент поддержал выделение Украине кредита на 18 млрд евро.
  • Правительство Венгрии, как и обещало, заблокировало соглашение о пакете помощи Украине.
Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
евросоюз совет ЕС помощь кредит
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 