Несмотря на вето Венгрии. Совет ЕС принял решение о 18 млрд евро кредита для Украины

Совет Европейского Союза достиг соглашения по выделению Украине кредита на 18 млрд евро для поддержки страны в условиях агрессии России. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

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Предложение было принято Советом ЕС 10 декабря и будет представлено в Европарламенте для возможного принятия на следующей неделе.

Пакет предусматривает структурное решение по финансовой поддержке Украины в 2023 году. Кредиты будут иметь 10-летний льготный период, и государства-члены ЕС будут покрывать основную часть процентных расходов за счет внешних целевых поступлений. Гарантии по этому кредиту будут предоставлены либо из бюджета ЕС, либо государствами-членами.

Цель программы – предоставить краткосрочную финансовую помощь, финансирование неотложных потребностей Украины, восстановление критической инфраструктуры и первоначальную поддержку для устойчивого послевоенного восстановления Украины.

"Украина может рассчитывать на ЕС. Мы будем продолжать поддерживать Украину, в том числе и финансово, столько, сколько потребуется", – заявил министр финансов Чехии Збынек Станюра.

Как пишет Welt, первоначальное предложение Еврокомиссии предусматривало, что для пакета помощи фактически было необходимо единогласное решение 27 стран ЕС. Однако Будапешт заблокировал пакет из-за спора о возможной заморозке миллиардов евро для Венгрии. Председательство Чехии в Совете ЕС искало в связи с этим способ принять решение о помощи без Венгрии.

Теперь решение заключается в том, что гарантии по кредитам – если Венгрия будет придерживаться своего вето – не покрываются бюджетом ЕС, как планировалось изначально, а берутся на себя государствами ЕС. Таким образом, единогласное решение не понадобилось.

24 ноября Европарламент поддержал выделение Украине кредита на 18 млрд евро.

Правительство Венгрии, как и обещало, заблокировало соглашение о пакете помощи Украине.

Оксана Житнюк

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