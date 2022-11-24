Европарламент одобрил кредит Украине на 18 млрд евро. Слово – за Советом ЕС

Европарламент поддержал выделение Украине кредита на 18 млрд евро для поддержки страны в условиях агрессии России. Об этом сообщается на сайте Европарламента.

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18 млрд евро планируют выплачивать ежеквартальными платежами. Они должны покрыть половину ежемесячных потребностей Украины, которые составляют три-четыре млрд евро.

Деньги от ЕС должны использоваться для оказания социальных услуг (работа школ, больниц, обеспечение жильем перемещенных лиц и подобное), поддержания макроэкономической стабильности и восстановления критической инфраструктуры.

Инициативу одобрили 507 евродепутатов, 38 были против и еще 26 воздержались. 6 декабря кредит должен единогласно одобрить Совет ЕС, чтобы комиссия смогла выделить кредит в начале 2023 года.

По данным Bloomberg, Венгрия блокировала пакет помощи Украине на 18 млрд евро от Евросоюза. Однако 24 ноября Будапешт согласился сделать в него взнос 187 млн евро.

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Марко Сировой

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