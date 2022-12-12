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Байден обещает ставить в приоритет ПВО для Украины. Ермак постит ракеты

Цей матеріал також доступний українською
12.12.2022, 08:09
Байден обещает ставить в приоритет ПВО для Украины. Ермак постит ракеты - Фото
Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден обещает, что укрепление противовоздушной обороны будет приоритетом для Вашингтона. Об этом он заявил в разговоре с президентом Владимиром Зеленским, передает Белый дом.

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Байден подчеркнул, что США уделяют приоритетное внимание укреплению украинской ПВО. В частности, в пакете помощи от 9 декабря на $275 млн будут системы для борьбы с беспилотниками. Он также обратил внимание на выделение $53 млн на поддержку энергетической инфраструктуры.

Глава ОП Андрей Ермак опубликовал после разговора президентов смайлики с ракетами. Но намек свой не объяснил.

 

Байден обещает ставить в приоритет ПВО для Украины. Ермак постит ракеты

Байден приветствовал готовность Зеленского к справедливому миру на основе принципов устава ООН. И подтвердил обязательство США продолжать оказывать военную, гуманитарную и экономическую помощь, а Россию – привлекать к ответственности.

  • Зеленский предложил Байдену провести глобальный саммит мира, чтобы реализовать 10 шагов Украины для окончания войны.

Читайте также: "ВСУ могут завершить эту войну. Но нужна воля Запада". Новая книга Горбулина – за 5 минут

Марко Сировой
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Владимир Зеленский война пво ракеты джо байден андрей ермак
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