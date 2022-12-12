Байден обещает ставить в приоритет ПВО для Украины. Ермак постит ракеты

Президент США Джо Байден обещает, что укрепление противовоздушной обороны будет приоритетом для Вашингтона. Об этом он заявил в разговоре с президентом Владимиром Зеленским, передает Белый дом.

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Байден подчеркнул, что США уделяют приоритетное внимание укреплению украинской ПВО. В частности, в пакете помощи от 9 декабря на $275 млн будут системы для борьбы с беспилотниками. Он также обратил внимание на выделение $53 млн на поддержку энергетической инфраструктуры.

Глава ОП Андрей Ермак опубликовал после разговора президентов смайлики с ракетами. Но намек свой не объяснил.

Байден приветствовал готовность Зеленского к справедливому миру на основе принципов устава ООН. И подтвердил обязательство США продолжать оказывать военную, гуманитарную и экономическую помощь, а Россию – привлекать к ответственности.

Зеленский предложил Байдену провести глобальный саммит мира, чтобы реализовать 10 шагов Украины для окончания войны.

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Марко Сировой

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