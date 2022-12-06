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Германия не будет передавать системы ПВО Patriot Украине. В Польше заявили о разочаровании

Цей матеріал також доступний українською
06.12.2022, 20:26
Германия не будет передавать системы ПВО Patriot Украине. В Польше заявили о разочаровании - Фото
Мариуш Блащак (фото: EPA)

Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Германия отказалась передавать Украине системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, после разговора с министром обороны ФРГ Кристин Ламбрехт он был разочарован решением отказа от передачи систем Украине.

Он отметил, что размещение Patriot в западных областях Украины повысит безопасность поляков и украинцев.

Блащак заявил, что Польша и Германия приступают к мероприятиям по размещению пусковых установок на территории Польши и подключению их к системе командования. 

  • В конце ноября Германия предложила Польше ЗРК Patriot, а Варшава сказала – "лучше дайте их Украине", и Берлин ответил, что для этого нужно решение союзников по Альянсу, и что их это застало врасплох. Генсек НАТО заявил, что для этого решения союзников не нужно: это решать Берлину.
  • В Минобороны Германии намекнули, что страна не поддерживает предложение Польши о передаче Украине Patriot – мол, "есть большой интерес", чтобы эта ПВО оставалась в системе НАТО. 
  • 30 ноября Ламбрехт пообещала представить немецкому правительству предложение о развертывании Patriot на территории Украины.

Читайте также: Данилов о немецком ЗРК Patriot для Украины: Слово "отказали" мы не используем

Дмитро Гриниченко
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система ПВО Patriot Мариуш Блащак Германия война польша военная помощь
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