Германия не будет передавать системы ПВО Patriot Украине. В Польше заявили о разочаровании

Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Германия отказалась передавать Украине системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, после разговора с министром обороны ФРГ Кристин Ламбрехт он был разочарован решением отказа от передачи систем Украине.

Он отметил, что размещение Patriot в западных областях Украины повысит безопасность поляков и украинцев.

Блащак заявил, что Польша и Германия приступают к мероприятиям по размещению пусковых установок на территории Польши и подключению их к системе командования.

В конце ноября Германия предложила Польше ЗРК Patriot, а Варшава сказала – "лучше дайте их Украине", и Берлин ответил, что для этого нужно решение союзников по Альянсу, и что их это застало врасплох. Генсек НАТО заявил, что для этого решения союзников не нужно: это решать Берлину.

В Минобороны Германии намекнули, что страна не поддерживает предложение Польши о передаче Украине Patriot – мол, "есть большой интерес", чтобы эта ПВО оставалась в системе НАТО.

30 ноября Ламбрехт пообещала представить немецкому правительству предложение о развертывании Patriot на территории Украины.

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Дмитро Гриниченко

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