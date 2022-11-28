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В Германии намекнули, что не хотят давать Украине Patriot. Сослались на систему НАТО

Цей матеріал також доступний українською
28.11.2022, 16:27
В Германии намекнули, что не хотят давать Украине Patriot. Сослались на систему НАТО - Фото
Система ПВО Patriot (Фото: EPA)

В Германии намекнули, что страна не поддерживает предложение Польши о передаче Украине систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом на брифинге заявил представитель Министерства обороны ФРГ Арно Коллац, которого цитирует Укринформ.

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По его словам, "есть большое интерес", чтобы Patriot оставались в системе НАТО. Он отметил, что глава ведомства Кристин Ламбрехт уже дала понять, что системы являются "интегрированной и неотъемлемой" частью обороны Альянса.

"Это вклад ФРГ в систему ПВО альянса. Германия должна решать, как ей выполнять обязательства по введению в ближайшее время сил быстрого реагирования. Итак, Германия нуждается в этих системах также для того, чтобы иметь возможность выполнить свои обязательства перед партнерами", — сказал Коллац.

Он заявил, что Германия хочет помочь Польше защитить ее воздушное пространство от внешних угроз, как системами ПВО, так и усиленным воздушным патрулированием.

Представитель Минобороны ФРГ подчеркнул, что оба предложения остаются в силе. 

Читайте также: Моравецкий поддержал передачу Patriot Украине. Сказал: Польша боится новой волны беженцев 

Дмитро Гриниченко
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