Моравецкий поддержал передачу Patriot Украине. Сказал: Польша боится новой волны беженцев

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поддержал идею передачи Украине систем противовоздушной обороны Patriot от Германии, которые могут разместить в западных областях. Об этом он сказал на пресс-конференции, цитирует его агентство PAP.

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По словам премьера, в Варшаве обсуждали, каким образом лучше всего защитить часть территории, которая находится под угрозой. Он отметил, что предложение размещения Patriot в западных областях Украины поможет защитить польско-украинскую границу.

Моравецкий сказал, что Польша хочет, чтобы Киев, Львов, Ивано-Франковск, Ковель, Ровно, Луцк и другие города, которые обстреливает Россия, были защищены.

Польский премьер подчеркнул, что из-за ракетных ударов из Украины бегут люди, а Польша боится очередной волны беженцев.

После падения ракет в Польше Германия предложила Варшаве разместить принадлежащие ФРГ американские комплексы Patriot на ее границах.

23 ноября министр обороны Польши Мариуш Блащак и глава правящей партии Ярослав Качиньский предложили Германии разместить Patriot в западной части Украины.

Размещение систем противовоздушной обороны Patriot в Украине позволит сбивать российские ракеты на подступах к Европе — так отреагировал спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат на идею Польши разместить предложенные Германией Patriot на западе Украины.

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Дмитро Гриниченко

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