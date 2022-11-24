UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Моравецкий поддержал передачу Patriot Украине. Сказал: Польша боится новой волны беженцев

Цей матеріал також доступний українською
24.11.2022, 12:38
Моравецкий поддержал передачу Patriot Украине. Сказал: Польша боится новой волны беженцев - Фото
Матеуш Моравецкий (Фото: EPA)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поддержал идею передачи Украине систем противовоздушной обороны Patriot от Германии, которые могут разместить в западных областях. Об этом он сказал на пресс-конференции, цитирует его агентство PAP.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам премьера, в Варшаве обсуждали, каким образом лучше всего защитить часть территории, которая находится под угрозой. Он отметил, что предложение размещения Patriot в западных областях Украины поможет защитить польско-украинскую границу. 

Моравецкий сказал, что Польша хочет, чтобы Киев, Львов, Ивано-Франковск, Ковель, Ровно, Луцк и другие города, которые обстреливает Россия, были защищены.

Польский премьер подчеркнул, что из-за ракетных ударов из Украины бегут люди, а Польша боится очередной волны беженцев. 

Читайте также: Моравецкий: Если Киев падет, Россия атакует Польшу. Путин показал свою безжалостность

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ракетные удары система ПВО Patriot Матеуш Моравецкий война польша военная помощь
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 