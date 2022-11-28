UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украинцы могут быстро научиться работать с Patriot. Дело за Германией – Минобороны Польши

Цей матеріал також доступний українською
28.11.2022, 15:32
Украинцы могут быстро научиться работать с Patriot. Дело за Германией – Минобороны Польши - Фото
Системы ПРО Patriot (Фото: НАТО)

Украинские военнослужащие способны очень быстро научиться использовать систему противоракетной обороны Patriot, сейчас все зависит от решения Германии. Об этом заявил заместитель главы Министерства национальной обороны Польши Войцех Скуркевич, передает PAP.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Украинцы способны научиться пользоваться "Патриотами" за очень короткое время. Дело двух месяцев. Мяч сейчас на стороне Германии, ждем хода с их стороны", – заявил Скуркевич.

Он подчеркнул, что для Польши сейчас самое главное – укрепление восточного фланга НАТО.

Замглавы польского Минобороны добавил, что для Польши важно, чтобы защита воздушного пространства НАТО осуществлялась и с украинской стороны.

В конце ноября Германия предложила Польше ЗРК Patriot, а Варшава сказала – "лучше дайте их Украине", и Берлин ответил, что для этого нужно решение союзников по Альянсу и что их это застало врасплох. Генсек НАТО заявил, что для этого решения союзников не нужно: это решать Берлину.

Читайте также: Министр обороны Польши назвал четыре убедительных причины передать ПРО Patriot Украине

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПРО Patriot война польша про
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 