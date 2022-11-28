Украинцы могут быстро научиться работать с Patriot. Дело за Германией – Минобороны Польши

Украинские военнослужащие способны очень быстро научиться использовать систему противоракетной обороны Patriot, сейчас все зависит от решения Германии. Об этом заявил заместитель главы Министерства национальной обороны Польши Войцех Скуркевич, передает PAP.

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"Украинцы способны научиться пользоваться "Патриотами" за очень короткое время. Дело двух месяцев. Мяч сейчас на стороне Германии, ждем хода с их стороны", – заявил Скуркевич.

Он подчеркнул, что для Польши сейчас самое главное – укрепление восточного фланга НАТО.

Замглавы польского Минобороны добавил, что для Польши важно, чтобы защита воздушного пространства НАТО осуществлялась и с украинской стороны.

В конце ноября Германия предложила Польше ЗРК Patriot, а Варшава сказала – "лучше дайте их Украине", и Берлин ответил, что для этого нужно решение союзников по Альянсу и что их это застало врасплох. Генсек НАТО заявил, что для этого решения союзников не нужно: это решать Берлину.

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Наталія Медведєва

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