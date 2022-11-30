Patriot для Украины: министр обороны Германии обещает выдвинуть предложение правительству

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт пообещала представить немецкому правительству предложение о развертывании систем противовоздушной обороны Patriot на территории Украины. Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

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Польский министр отметил, что провел разговор со своей немецкой коллегой, в ходе которого "еще раз убедил", что развертывание Patriot в Украине повысит безопасность и Польши, и Украины.

"Ламбрехт заявила, что представит это предложение правительству. Я надеюсь на одобрение. Я заявил о поддержке во время возможных переговоров на форуме НАТО", – написал Блащак.

В конце ноября Германия предложила Польше ЗРК Patriot, а Варшава сказала – "лучше дайте их Украине", и Берлин ответил, что для этого нужно решение союзников по Альянсу и что их это застало врасплох.

Генсек НАТО заявил, что для этого решения союзников не нужно: это решать Берлину.

В Минобороны Германии намекнули, что страна не поддерживает предложение Польши о передаче Украине Patriot – мол, "есть большое интерес", чтобы эта ПВО оставалась в системе НАТО.

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Оксана Житнюк

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