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Кулеба о встрече НАТО: Скоро будет артиллерия 155-мм. Говорили о Patriot и танках

Цей матеріал також доступний українською
30.11.2022, 16:55
Кулеба о встрече НАТО: Скоро будет артиллерия 155-мм. Говорили о Patriot и танках - Фото
Дмитрий Кулеба (фото - ЕРА)

Украина скоро получит артиллерию натовского калибра 155-мм, снаряды, бронемашины и другое оружие. Поднимаются вопросы поставок танков и зенитных ракетных комплексов Patriot, сообщил в Facebook министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после встречи глав МИД стран НАТО.

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По его словам, все страны НАТО единодушно пообещали быть с Украиной столько, сколько нужно.

"Я добавил только один элемент к этой позиции… Вы должны и давать все, что нам нужно, настолько быстро, насколько нужно", – сказал глава МИД.

На встрече были объявлены новые взносы стран в укрепление безопасности Украины, в частности трансформаторы, генераторы, оружие, зимняя форма.

"Я не могу все озвучивать, но среди этих позиций есть и артиллерия 155-мм, и снаряды, и бронемашины. Все это уже скоро приедет в Украину и усилит ВСУ", – сказал Кулеба.

Он также отметил, что ранее только Украина говорила о поставках зенитных ракетных комплексов Patriot. Но теперь начался "очень серьезный и предметный разговор" – Украина продолжит работать на результат, заверил глава МИД.

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Говоря о танках натовского образца, министр отметил, что с самого начала полномасштабной войны были психологические барьеры: Украине не поставляли то артиллерию, то западные MLRS, то еще что-то.

"Теперь поставляют. Но эти решения принимались после того, как случалась какая-то трагедия на фронте, и у них не оставалось другого выбора… Я сказал: измените логику, не ждите, пока произойдет что-то плохое, примите это решение сейчас, чтобы предотвратить плохое развитие событий, действовать проактивно и освободить больше территорий, украинских граждан", – объяснил Кулеба.

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Марко Сировой
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оружие нато пво Patriot танки артиллерия военная помощь дмитрий кулеба
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