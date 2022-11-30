Кулеба о встрече НАТО: Скоро будет артиллерия 155-мм. Говорили о Patriot и танках

Украина скоро получит артиллерию натовского калибра 155-мм, снаряды, бронемашины и другое оружие. Поднимаются вопросы поставок танков и зенитных ракетных комплексов Patriot, сообщил в Facebook министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после встречи глав МИД стран НАТО.

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По его словам, все страны НАТО единодушно пообещали быть с Украиной столько, сколько нужно.

"Я добавил только один элемент к этой позиции… Вы должны и давать все, что нам нужно, настолько быстро, насколько нужно", – сказал глава МИД.

На встрече были объявлены новые взносы стран в укрепление безопасности Украины, в частности трансформаторы, генераторы, оружие, зимняя форма.

"Я не могу все озвучивать, но среди этих позиций есть и артиллерия 155-мм, и снаряды, и бронемашины. Все это уже скоро приедет в Украину и усилит ВСУ", – сказал Кулеба.

Он также отметил, что ранее только Украина говорила о поставках зенитных ракетных комплексов Patriot. Но теперь начался "очень серьезный и предметный разговор" – Украина продолжит работать на результат, заверил глава МИД.

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Говоря о танках натовского образца, министр отметил, что с самого начала полномасштабной войны были психологические барьеры: Украине не поставляли то артиллерию, то западные MLRS, то еще что-то.

"Теперь поставляют. Но эти решения принимались после того, как случалась какая-то трагедия на фронте, и у них не оставалось другого выбора… Я сказал: измените логику, не ждите, пока произойдет что-то плохое, примите это решение сейчас, чтобы предотвратить плохое развитие событий, действовать проактивно и освободить больше территорий, украинских граждан", – объяснил Кулеба.

Польша хочет, чтобы предложенные ей ФРГ комплексы Patriot поставили Украине. Но Германия намекает, что не намерена этого делать.

Глава МИД Литвы обратился к странам НАТО с призывом дать Украине танки.

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Марко Сировой

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