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Моравецкий о Patriot для Украины: Никто не хочет получать технику, чтобы она не работала

Цей матеріал також доступний українською
29.11.2022, 06:45
Моравецкий о Patriot для Украины: Никто не хочет получать технику, чтобы она не работала - Фото
Матеуш Моравецкий (Фото - Twitter Kancelaria Premiera)

Зенитные ракетные комплексы Patriot в случае работы в Украине будут защищать и небо Польши. Никто не хочет получать технику, чтобы она не работала. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает PAP.

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По его словам, Польша рассмотрит вариант, если Германия захочет дать Patriot Варшаве, а не Украине. "Но никто не хочет получать технику, чтобы она не работала", – сказал Моравецкий.

Он отметил, что в Украине умирают люди, в том числе на западе страны.

"Поэтому пусть оружие как можно лучше послужит для защиты украинского неба. Таким образом, оно послужит и для защиты польского неба", – сказал польский премьер.

Моравецкий надеется, что удастся организовать процесс так, чтобы западная часть Украины как минимум имела защиту с помощью современны систем ПВО и ПРО.

Он не видит в этом ничего необычного.

"Уже сегодня в течение некоторого времени как из стран НАТО, так и из Польши в Украину направляются зенитные и противоракетные средства, так что это только добрая воля со стороны тех, кто вызвался передать эту технику", – подытожил Моравецкий.

  • В ноябре Германия предложила Польше ЗРК Patriot, а Варшава сказала – "лучше дайте их Украине". Берлин ответил, что для этого нужно решение союзников по Альянсу и что их это застало врасплох.
  • Генсек НАТО заявил, что для этого решения союзников не нужно: это решать Берлину. Позже в Германии намекнули, что хотят оставить Patriot в системе ПВО НАТО.

Читайте также: Patriot для Украины. Что предлагает Польша и как эта ПВО поможет в войне с Россией

Марко Сировой
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Матеуш Моравецкий пво Patriot зрк про
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