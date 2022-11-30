Пентагон: США пока не планируют передавать системы Patriot Украине, но ПВО — это приоритет

США пока не планируют передавать Украине систему противовоздушной обороны Patriot, так как это требует длительной подготовки, однако ПВО остается приоритетом Вашингтона. Об этом на брифинге заявил представитель Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер.

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По его словам, у Вашингтона сейчас нет планов поставлять батареи Patriot в Украину, однако обсуждения с Киевом продолжатся. Райдер отметил, что НАТО может обсудить передачу систем из других стран-союзников.

"Мы собираемся продолжать тесно сотрудничать с международным сообществом, чтобы выяснить, каковы оборонные потребности Украины, и обеспечить их удовлетворение", — сказал Райдер.

Генерал заявил, что когда речь идет о ПВО, танках или современных истребителях, то необходимо значительное технологическое обслуживание и поддержка, а также длительно обучение.

"Вы не можете просто появиться на поле боя и начать их использовать. И именно такие вещи учитываются, когда речь идет о более продвинутых системах. Но еще раз хочу подчеркнуть, что ПВО мы по-прежнему считаем приоритетом", — резюмировал он.

В ноябре Германия предложила Польше ЗРК Patriot, а Варшава сказала – "лучше дайте их Украине". Берлин ответил, что для этого нужно решение союзников по Альянсу и что их это застало врасплох.

Генсек НАТО заявил, что для этого решения союзников не нужно: это решать Берлину. Позже в Германии намекнули, что хотят оставить Patriot в системе ПВО НАТО.

Украинские военнослужащие способны очень быстро научиться использовать систему противоракетной обороны Patriot, сейчас все зависит от решения Германии, заявил заместитель главы Министерства национальной обороны Польши Войцех Скуркевич.

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Дмитро Гриниченко

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