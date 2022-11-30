UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Пентагон: США пока не планируют передавать системы Patriot Украине, но ПВО — это приоритет

Цей матеріал також доступний українською
30.11.2022, 08:31
Пентагон: США пока не планируют передавать системы Patriot Украине, но ПВО — это приоритет - Фото
Пэт Райдер (Фото: пресс-служба Пентагона)

США пока не планируют передавать Украине систему противовоздушной обороны Patriot, так как это требует длительной подготовки, однако ПВО остается приоритетом Вашингтона. Об этом на брифинге заявил представитель Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, у Вашингтона сейчас нет планов поставлять батареи Patriot в Украину, однако обсуждения с Киевом продолжатся. Райдер отметил, что НАТО может обсудить передачу систем из других стран-союзников. 

"Мы собираемся продолжать тесно сотрудничать с международным сообществом, чтобы выяснить, каковы оборонные потребности Украины, и обеспечить их удовлетворение", — сказал Райдер.

Генерал заявил, что когда речь идет о ПВО, танках или современных истребителях, то необходимо значительное технологическое обслуживание и поддержка, а также длительно обучение. 

"Вы не можете просто появиться на поле боя и начать их использовать. И именно такие вещи учитываются, когда речь идет о более продвинутых системах. Но еще раз хочу подчеркнуть, что ПВО мы по-прежнему считаем приоритетом", — резюмировал он. 

Читайте также: Качиньский настаивает на передаче Patriot Украине. Говорит: ФРГ не будет сбивать ракеты РФ 

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
пентагон система ПВО Patriot война военная помощь Пэт Райдер
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 