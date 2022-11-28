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Качиньский настаивает на передаче Patriot Украине. Говорит: ФРГ не будет сбивать ракеты РФ

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28.11.2022, 17:23
Качиньский настаивает на передаче Patriot Украине. Говорит: ФРГ не будет сбивать ракеты РФ - Фото
Ярослав Качиньский (Фото: EPA)

Глава правящей партии Польши Право и справедливость (ПИС) Ярослав Качиньский считает, что Германия не решится сбивать российские ракеты и настаивает на передаче систем противовоздушной обороны Patriot Украине. Заявление политика цитирует Rzeczpospolita.

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По его словам, Patriot будут полезны в войне, однако только там, где их будут использовать. Он отметил, что позиция Германии на сегодняшний день не дает оснований считать, что она решится сбивать российские ракеты. 

Качиньский заявил, что размещение систем ПВО в западных областях Украины смогло бы защищать Польшу, а также инфраструктуру и граждан Украины.

"Отсюда это предложение, которое кажется по крайней мере достойным рассмотрения немцами. Если хотят отдать оружие достаточно старое, но все еще современное, то его нужно использовать, оно не должно стоять", — сказал он.

Лидер ПИС считает, что предложение передать Patriot Украине будет наиболее рациональным.

"Ракеты, стоящие тут для красоты, — это решение, которое может иметь эстетические преимущества. Военных и политических нет", — резюмировал Качиньский.

Читайте также: В Германии намекнули, что не хотят давать Украине Patriot. Сослались на систему НАТО 

Дмитро Гриниченко
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система ПВО Patriot Германия война польша военная помощь ярослав качиньский
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