Качиньский настаивает на передаче Patriot Украине. Говорит: ФРГ не будет сбивать ракеты РФ

Глава правящей партии Польши Право и справедливость (ПИС) Ярослав Качиньский считает, что Германия не решится сбивать российские ракеты и настаивает на передаче систем противовоздушной обороны Patriot Украине. Заявление политика цитирует Rzeczpospolita.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, Patriot будут полезны в войне, однако только там, где их будут использовать. Он отметил, что позиция Германии на сегодняшний день не дает оснований считать, что она решится сбивать российские ракеты.

Качиньский заявил, что размещение систем ПВО в западных областях Украины смогло бы защищать Польшу, а также инфраструктуру и граждан Украины.

"Отсюда это предложение, которое кажется по крайней мере достойным рассмотрения немцами. Если хотят отдать оружие достаточно старое, но все еще современное, то его нужно использовать, оно не должно стоять", — сказал он.

Лидер ПИС считает, что предложение передать Patriot Украине будет наиболее рациональным.

"Ракеты, стоящие тут для красоты, — это решение, которое может иметь эстетические преимущества. Военных и политических нет", — резюмировал Качиньский.

В конце ноября Германия предложила Польше ЗРК Patriot, а Варшава сказала – "лучше дайте их Украине", и Берлин ответил, что для этого нужно решение союзников по Альянсу и что их это застало врасплох.

Генсек НАТО заявил, что для этого решения союзников не нужно: это решать Берлину.

Украинские военнослужащие способны очень быстро научиться использовать систему противоракетной обороны Patriot, сейчас все зависит от решения Германии, заявил заместитель главы Министерства национальной обороны Польши Войцех Скуркевич.

Читайте также: В Германии намекнули, что не хотят давать Украине Patriot. Сослались на систему НАТО

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.