Данилов о немецком ЗРК Patriot для Украины: Слово "отказали" мы не используем

Украина предпринимает усилия для того, чтобы Германия предоставила украинской системе противовоздушной обороны зенитно-ракетный комплекс Patriot, который пообещала Польше, но Варшава предложила передать его Вооруженным Силам Украины. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью программе "Є ПИТАННЯ".

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Журналистка спросила секретаря СНБО, окончательно ли Германия отказала Украине в передаче ЗРК Patriot.

"Такое категоричное слово "отказали" мы не используем. Если вопрос не решен, мы должны заниматься вопросом, чтобы он был решен. На сегодняшний день вопрос открыт", – сказал Данилов.

По его словам, украинская и польская стороны продолжают попытки убедить Германию.

"Пытаемся, и поляки пытаются, это общая работа для того, чтобы это произошло. Если это произойдет, мы сразу проинформируем общество", – сказал секретарь СНБО.

В конце ноября Германия предложила Польше ЗРК Patriot, а Варшава сказала – "лучше дайте их Украине", и Берлин ответил, что для этого нужно решение союзников по Альянсу и что их это застало врасплох.

Генсек НАТО заявил, что для этого решения союзников не нужно: это решать Берлину.

В Минобороны Германии намекнули, что страна не поддерживает предложение Польши о передаче Украине Patriot – мол, "есть большой интерес", чтобы эта ПВО оставалась в системе НАТО.

30 ноября Ламбрехт пообещала представить немецкому правительству предложение о развертывании Patriot на территории Украины.

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Наталія Медведєва

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