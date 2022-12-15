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США планируют дать Украине оборудование, чтобы делать "умные бомбы" – WP

Цей матеріал також доступний українською
15.12.2022, 06:45
США планируют дать Украине оборудование, чтобы делать
Джо Байден (фото – ЕРА)

США планируют поставить Украине оборудование JDAM, которое позволяет делать из неуправляемых авиационных боеприпасов "умные бомбы". Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на знакомых с вопросом чиновников.

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Отмечается, что это оборудование включает в себя устройства глобального позиционирования. Это позволяет превращать неуправляемые авиационные боеприпасы в "умные бомбы", которые с высокой степенью точности будут поражать цели.

Американские военные использовали эту технологию на истребителях и бомбардировщиках. Однако источники WP не уточняют, как их может использовать Украина – на самолетах или наземном оружии.

Журналисты напоминают, что Украина уже использует западные противорадиолокационные ракеты HARM с советских самолетов МиГ-29. Пентагон ищет пути модернизировать этим истребители вместо того, чтобы поставлять западные, пишут в WP.

Читайте также: Словакия готова отправить Украине МиГ-29, в ближайшее время будем работать над этим — МИД

Марко Сировой
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США ВСУ война оружие военная помощь джо байден бомбы jdam
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