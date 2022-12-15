США планируют дать Украине оборудование, чтобы делать "умные бомбы" – WP

США планируют поставить Украине оборудование JDAM, которое позволяет делать из неуправляемых авиационных боеприпасов "умные бомбы". Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на знакомых с вопросом чиновников.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Отмечается, что это оборудование включает в себя устройства глобального позиционирования. Это позволяет превращать неуправляемые авиационные боеприпасы в "умные бомбы", которые с высокой степенью точности будут поражать цели.

Американские военные использовали эту технологию на истребителях и бомбардировщиках. Однако источники WP не уточняют, как их может использовать Украина – на самолетах или наземном оружии.

Журналисты напоминают, что Украина уже использует западные противорадиолокационные ракеты HARM с советских самолетов МиГ-29. Пентагон ищет пути модернизировать этим истребители вместо того, чтобы поставлять западные, пишут в WP.

По данным WP и нескольких американских СМИ, Вашингтон готовится поставить Украине системы ПВО Patriot.

Reuters писал, что США думают над поставкой высокоточных боеприпасов с дальностью около 150 км.

Читайте также: Словакия готова отправить Украине МиГ-29, в ближайшее время будем работать над этим — МИД

Марко Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.