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Словакия готова отправить Украине МиГ-29, в ближайшее время будем работать над этим — МИД

Цей матеріал також доступний українською
12.12.2022, 13:03
Словакия готова отправить Украине МиГ-29, в ближайшее время будем работать над этим — МИД - Фото
Истребители МиГ-29 (Фото: EPA)

Словакия готова отправить Украине истребители МиГ-29 советского производства, в ближайшее время страны будут работать над этим вопросом. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Растислав Качер в интервью агенству Интерфакс-Украина.

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По его словам, Словакия готова отправить истребители Вооруженным Силам Украины, но еще не сделала этого — вопрос обсуждался с президентом Владимиром Зеленским

Он отметил, что страна общается с союзниками по НАТО, как можно передать Украине МиГ-29. 

"Мой министр обороны объяснил вашему президенту, как мы можем это сделать. И я думаю, что в ближайшие недели в Словакию приедет украинская делегация, и мы будем вместе с нашими американскими друзьями работать над тем, чтобы это стало реальностью", — сказал Качер.

Дипломат заявил, что Словакия утвердила "пару тысяч ракет, которые используются для МиГ-29". 

"Я думаю, что я должен держать в тайне, как это будет сделано, чтобы не ставить под угрозу. Но скажу, что сегодня у нас был очень-очень хороший обмен мнениями с президентом Зеленским о том, как мы будем это делать. Так что я очень оптимистичный. Думаю, это тоже скоро будет сделано, самолеты появятся в Украине", — резюмировал министр.

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Дмитро Гриниченко
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война словакия военная помощь миг-29
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