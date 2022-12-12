Словакия готова отправить Украине МиГ-29, в ближайшее время будем работать над этим — МИД

Словакия готова отправить Украине истребители МиГ-29 советского производства, в ближайшее время страны будут работать над этим вопросом. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Растислав Качер в интервью агенству Интерфакс-Украина.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, Словакия готова отправить истребители Вооруженным Силам Украины, но еще не сделала этого — вопрос обсуждался с президентом Владимиром Зеленским.

Он отметил, что страна общается с союзниками по НАТО, как можно передать Украине МиГ-29.

"Мой министр обороны объяснил вашему президенту, как мы можем это сделать. И я думаю, что в ближайшие недели в Словакию приедет украинская делегация, и мы будем вместе с нашими американскими друзьями работать над тем, чтобы это стало реальностью", — сказал Качер.

Дипломат заявил, что Словакия утвердила "пару тысяч ракет, которые используются для МиГ-29".

"Я думаю, что я должен держать в тайне, как это будет сделано, чтобы не ставить под угрозу. Но скажу, что сегодня у нас был очень-очень хороший обмен мнениями с президентом Зеленским о том, как мы будем это делать. Так что я очень оптимистичный. Думаю, это тоже скоро будет сделано, самолеты появятся в Украине", — резюмировал министр.

25 июля министр обороны страны Ярослав Надь сказал, что Словакия открыта для переговоров о передаче Украине своего флота из 11 истребителей МиГ-29. Страна перестанет их эксплуатировать с конца августа и рассчитывает, что с начала сентября польские и чешские самолеты закроют небо Словакии.

18 августа Надь заявил, что Словакия передаст Украине МиГи, как бы роспропаганда ни старалась изменить отношение к этому словаков.

Словакия подписала соглашение с Чехией и Польшей, о том, что эти страны будут патрулировать ее небо после вывода в конце августа из эксплуатации 11 истребителей МиГ-29, которые могут быть переданы Украине.

Читайте также: Пентагон: На передачу истребителей США Украине уйдут годы, но этот вопрос поднимается

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.