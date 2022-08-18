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Словакия передаст Украине МиГи, как бы роспропаганда ни старалась – министр обороны

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2022, 16:44
Словакия передаст Украине МиГи, как бы роспропаганда ни старалась – министр обороны - Фото
Ярослав Надь (Фото - EPA)

Правительство Словакии твердо намерено передать Украине истребители МиГ-29, даже несмотря на то что это неоднозначно воспринимается избирателями. Об этом заявил министр обороны страны Ярослав Надь, сообщает Euronews.

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"Российская пропаганда делает все возможное, чтобы изменить отношение населения, чтобы остановить или заблокировать дальнейшую передачу военной техники Украине. Но наше правительство, безусловно, будет действовать в прежнем русле. Мы должны помогать украинцам, потому что они этого заслуживают и потому что мы сами очень хорошо понимаем, что такое оккупация", – сказал Надь.

Euronews отмечает, что в Словакии сильны пророссийские настроения – согласно отчету GLOBSEC, 37% словаков и сейчас считают Россию наиболее важным стратегическим партнером страны.  

  • 14 августа Надь заявил, что Словакия намерена в конце августа списать свои истребители МиГ-29 и передать их Украине, но рассчитывает на компенсацию.

Сергей Бережной
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словакия истребители миг-29 ярослав надь
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