Словакия спишет свои МиГ-29 в конце августа. Истребители хотят передать Украине

Словакия намерена списать свои истребители МиГ-29 в конце августа. Ожидается, что их передадут Украине, но Словакия хочет получить компенсацию. Об этом заявил министр обороны Ярослав Надь, передает RTV:.

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Как отмечается, с началом военного конфликта в Украине у Словакии возникли проблемы с ремонтом 30-летних истребителей МиГ-29 российского производства, поэтому в конце августа Минобороны окончательно спишет эти самолеты.

Сейчас оборонное ведомство Словакии ищет решение по монетизации истребителей. Надь оценивает стоимость самолета в 300 млн евро.

"Мы заинтересованы в том, чтобы эти самолеты пошли в Украину. Поэтому также возможен сценарий, что Словакия предоставит Украине самолеты и получит материалы адекватной стоимости из другой страны, которые ей нужны для ее обороны", – заявили в пресс-службе словацкого Минобороны.

Российские МиГ-29 в Словакии заменят на 14-ть истребителей F-16, но первые американские самолеты прибудут в страну не раньше начала 2024 года.

25 июля Надь сказал, что Словакия открыта для переговоров о передаче Украине своего флота из 11-ти истребителей МиГ-29. Страна перестанет их эксплуатировать с конца августа и рассчитывает, что с начала сентября польские и чешские самолеты закроют небо Словакии.

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Наталия Медведева

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