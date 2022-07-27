Чехия согласилась защищать небо Словакии. Это было условием для передачи Украине МиГ-29

С сентября 2022-го Воздушные силы Чехии будут помогать в защите неба Словакии минимум до конца 2023 года, что было одним из условий Словакии для передачи Украине своих истребителей МиГ-29. Это подтвердил премьер-министр Чехии Петр Фиала 27 июля сообщает ČTK.

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Развертывание чешских истребителей Gripen обсуждалось на сегодняшнем заседании, материал правительству представила министр обороны Яна Чернохова. Также обсуждение закрытия неба Словакии подтвердил премьер Петр Фиала.

Подробности развертывания чешских Gripen будут указаны в совместном заявлении Чехии, Словакии и Польши, которая также примет участие в воздушном патрулировании.

"Конфликт в Украине показал нам, насколько важны единство НАТО и взаимопомощь союзников. Поэтому я рада, что могу вести переговоры от имени Чехии, чтобы помочь нашим словацким соседям в обеспечении защиты их воздушного пространства", – заявила Чернохова.

Уже подготовлено совместное соглашение между Чехией, Словакией и Польшей.

"В проекте декларации говорится, что охрана воздушного пространства начнется с 1 сентября текущего года и продлится до конца 2023 года с возможностью дальнейшего продления", – отметила министр.

В июне министр обороны Словакии Ярослав Надь обратился к Чехии за помощью в охране воздушного пространства. Аналогичный запрос был направлен в Польшу. Обе страны обещали помощь.

Министр обороны Словакии Ярослав Надь несколько дней назад сказал, что Словакия открыта для переговоров о передаче Украине своего флота из 11 истребителей МиГ-29. Страна перестанет их эксплуатировать с конца августа и рассчитывает, что с начала сентября польские и чешские самолеты закроют небо Словакии.

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Оксана Житнюк

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