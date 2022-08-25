Пентагон: На передачу истребителей США Украине уйдут годы, но этот вопрос поднимается

Заместитель главы Пентагона Колин Каль заявил, что США пока не передают Украине американские истребители четвертого поколения, но этот вопрос поднимается на переговорах. Об этом он сообщил на брифинге.

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По его словам, текущий приоритет в отношении авиации для США — это обеспечение нормального использования самолетов, которые уже есть у Украины.

"Мы предоставили украинцам некоторые ракеты HARM, и мы адаптировали эти ракеты, чтобы они могли стрелять из МиГ-29. Так что они, конечно, не были предназначены для того, чтобы летать с такого оборудования — они были предназначены для того, чтобы летать с наших самолетов, и украинцы в последние недели с большим успехом использовали ракеты HARM, чтобы вывести из строя российские радиолокационные системы", — сказал он.

Каль заявил, что даже если США объявят о передаче своих истребителей сейчас, они не поступали бы в Украину в течении нескольких лет, а поэтому Пентагон сосредоточился на том, что касается украинских истребителей советского производства.

"Важно, что им нужно для поддержки текущих усилий, чтобы удержаться на востоке и, возможно, перейти в контрнаступление", — отметил замглавы Пентагона.

Одновременно он подчеркнул, что вопрос возможной передаче истребителей Украине остается на столе переговоров, однако окончательных решений по этому поводу не принято.

"Итак, мы пытаемся очень тщательно подходить к вопросу о том, какие системы, по нашему мнению, наиболее целесообразны для Украины в этом контексте, смогут ли они ее поддерживать? Могут ли они себе это позволить? Потому что, конечно, вы знаете, миллиарды долларов международной помощи не могут быть чем-то через 10 лет или через 20 лет. Так что это тоже должны быть системы, которые может выдержать сама Украина", — резюмировал чиновник.

В Конгрессе США предложили выделить $100 млн для обучения украинских пилотов и техников на самолетах F-16 и F-15.

Однако с этими самолетами есть нюанс – к ним не готовы украинские аэродромы, сказал министр обороны Алексей Резников. Он уверен, что Украина получит западные самолеты, но не обязательно это должно быть F-16.

Начальник ГУР Буданов заявил, что украинцы смогут управлять истребителями F-22 и F-35 и эффективно бить врага, "нам не нужны сильно устаревшие самолеты четвертого поколения [Су-27 и МиГ-29]".

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Дмитрий Гриниченко

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