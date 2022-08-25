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Пентагон: На передачу истребителей США Украине уйдут годы, но этот вопрос поднимается

Цей матеріал також доступний українською
25.08.2022, 08:04
Пентагон: На передачу истребителей США Украине уйдут годы, но этот вопрос поднимается - Фото
Истребитель F-16 (Фото: EPA)

Заместитель главы Пентагона Колин Каль заявил, что США пока не передают Украине американские истребители четвертого поколения, но этот вопрос поднимается на переговорах. Об этом он сообщил на брифинге. 

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По его словам, текущий приоритет в отношении авиации для США — это обеспечение нормального использования самолетов, которые уже есть у Украины. 

"Мы предоставили украинцам некоторые ракеты HARM, и мы адаптировали эти ракеты, чтобы они могли стрелять из МиГ-29. Так что они, конечно, не были предназначены для того, чтобы летать с такого оборудования — они были предназначены для того, чтобы летать с наших самолетов, и украинцы в последние недели с большим успехом использовали ракеты HARM, чтобы вывести из строя российские радиолокационные системы", — сказал он.

Каль заявил, что даже если США объявят о передаче своих истребителей сейчас, они не поступали бы в Украину в течении нескольких лет, а поэтому Пентагон сосредоточился на том, что касается украинских истребителей советского производства. 

"Важно, что им нужно для поддержки текущих усилий, чтобы удержаться на востоке и, возможно, перейти в контрнаступление", — отметил замглавы Пентагона. 

Одновременно он подчеркнул, что вопрос возможной передаче истребителей Украине остается на столе переговоров, однако окончательных решений по этому поводу не принято. 

"Итак, мы пытаемся очень тщательно подходить к вопросу о том, какие системы, по нашему мнению, наиболее целесообразны для Украины в этом контексте, смогут ли они ее поддерживать? Могут ли они себе это позволить? Потому что, конечно, вы знаете, миллиарды долларов международной помощи не могут быть чем-то через 10 лет или через 20 лет. Так что это тоже должны быть системы, которые может выдержать сама Украина", — резюмировал чиновник.

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Дмитрий Гриниченко
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пентагон война авиация военная помощь
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