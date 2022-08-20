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Украинские летчики уже тренируются на A-10 Thunderbolt. Пока что виртуально – Time

Цей матеріал також доступний українською
20.08.2022, 00:45
Украинские летчики уже тренируются на A-10 Thunderbolt. Пока что виртуально – Time - Фото
Фото: EPA

В Украине с начала мая работает секретный учебный центр, где украинские летчики на авиасимуляторах тренируются управлять американскими штурмовиками A-10 Thunderbolt II. Об этом сообщило американское издание Time, журналисту которого показали центр в конце июля.

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Тренировочный центр – это просто две комнаты с компьютерами.

"Если бы не люди в форме, это место можно было принять за съезд геймеров. Каждый компьютер имеет реалистичный рычаг управления, джойстик и очки виртуальной реальности. Это не секретное оборудование, большинство компонентов – из нишевого игрового сообщества, создающего авиасимуляторы для развлечения", – говорится в статье.

Украинские летчики уже тренируются на A-10 Thunderbolt. Пока что виртуально – Time

В качестве примера был взят учебный центр американской 355-й эскадрильи на авиабазе Дэвис-Монтен в Аризоне.

Идея создания такого же центра в Украине, пишет Time, принадлежала бывшему главе Киевской областной государственной администрации Александру Горгану, а помог с ее воплощением застройщик Андрей Вавриш, профинансировавший покупку гарнитур виртуальной реальности и программного обеспечения.

Заместитель министра обороны Александра Полищука рассказал изданию, что обычно страны не начинают обучение пилотов на стадии, когда самолетов еще нет. Но у Украины нет времени ждать.

"Когда дело доходит до самолетов, нет сомнения, что нам нужно начинать обучение раньше времени. Политического решения еще нет, но есть определенные сигналы, что мы можем получить это оружие в какой-то момент. Для нас это означает: надо начинать учиться", – заявил он.

Украинским летчикам онлайн помогают американские пилоты с опытом управления А-10. Они говорят, где искать необходимое программное обеспечение и пособия для использования в виртуальном учебном центре, говорит Горган.

"Что касается американских пилотов и инструкторов, они были очень осторожны в том, как они нам помогали, потому что им запрещено иметь какие-либо прямые контакты с иностранным военным персоналом. Они четко дали понять, что не могут и не будут передавать какую-либо секретную информацию", – сказал Горган.

Впрочем, вся нужная информация находится в интернете в открытом доступе. "Но без советов мы бы не знали, где искать, какие методы, какие доктрины изучать глубже", – заявил Горган.

СПРАВКА. А-10 был принят на вооружение США в 1976 году, он используется для поддержки сухопутных сил, поражения танков, бронетехники и других целей земли. Самолет никогда не экспортировался в другие страны. Он эффективно показал себя во время войны в Персидском заливе, использовался в кампаниях в Югославии, Афганистане, Ираке. Никогда не поставлялся на экспорт.

Официально А-10 называется Thunderbolt II (Удар молнии II), однако из-за его специфического внешнего вида получил неформальное прозвище "Бородавник".

Андрей Водяный
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ВСУ самолеты A-10
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