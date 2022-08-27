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МиГи-29 для Украины: Польша и Чехия обязались патрулировать небо над Словакией

Цей матеріал також доступний українською
27.08.2022, 20:38
МиГи-29 для Украины: Польша и Чехия обязались патрулировать небо над Словакией - Фото
Ярослав Надь (фото – ЕРА)

Словакия подписала соглашение с Чехией и Польшей, о том, что эти страны будут патрулировать ее небо после вывода в конце августа из эксплуатации 11 истребителей МиГ-29, которые могут быть переданы Украине. Об этом пишет агентство Reuters.   

В соответствии с соглашением, Чехия и Польша будут патрулировать небо над Словакией с сентября.  

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На церемонии подписания Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что Братислава по-прежнему готова отправить истребители в Украину, но соглашение еще не достигнуто. 

"Есть политическая воля, и есть смысл помогать тем, кто нуждается в этой помощи. Возможность обсуждается, и как только будет достигнуто соглашение, мы сообщим", – цитирует агентство министра обороны. 

По словам Надя, стоимость МиГов составляет около 300 млн евро, и Словакия будет добиваться некоторой финансовой или материальной компенсации за передачу истребителей Украине для модернизации своих вооруженных сил. 

Словакия ожидает поставки 14 новых истребителей F-16 американского производства. Сделка была подписана в 2018 году, а поставка самолетов должна состояться в 2024 году. 

  • 25 июля Надь сказал, что Словакия открыта для переговоров о передаче Украине своего флота из 11 истребителей МиГ-29. Страна перестанет их эксплуатировать с конца августа и рассчитывает, что с начала сентября польские и чешские самолеты закроют небо Словакии.  
  • 18 августа Надь заявил, что Словакия передаст Украине МиГи, как бы роспропаганда ни старалась изменить отношение к этому словаков.   

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Роман Брыль
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