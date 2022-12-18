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Patriot для Украины. Разговоры с Байденом идут постоянно, я настроен позитивно — Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
18.12.2022, 11:06
Patriot для Украины. Разговоры с Байденом идут постоянно, я настроен позитивно — Зеленский - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины)

Президент Владимир Зеленский заявил, что настроен положительно в вопросе возможной передачи систем противовоздушной обороны Patriot Украине. Об этом он сказал в интервью французским каналам TF1 і LCI.

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По его словам, он занимается лично вопросом передачи Patriot, а сам процесс идет. 

"Это нам очень нужно. Нужен результат, это важно для меня и для Украины", — сказал глава государства.

Он отметил, что это вопрос его личных отношений с президентом США Джо Байденом

"Посмотрим. Мы постоянно с ним об этом говорим. Я с большим позитивом смотрю на этот вопрос", — резюмировал он.

  • 13 декабря в Пентагоне подтвердили, что США готовятся к передаче Украине системы противовоздушной обороны Patriot.
  • В Пентагоне заявили, что США не "позволят комментариям из России диктовать помощь в сфере безопасности", которую администрация Байдена предоставляет Украине. 
  • Байден сделал анонс по поводу поставок Украине системы противовоздушной обороны Patriot.

Читайте также: Белый дом после ракетной атаки РФ: Готовим дополнительные средства ПВО для Украины

Дмитро Гриниченко
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система ПВО Patriot Владимир Зеленский война военная помощь джо байден
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