Patriot для Украины. Разговоры с Байденом идут постоянно, я настроен позитивно — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что настроен положительно в вопросе возможной передачи систем противовоздушной обороны Patriot Украине. Об этом он сказал в интервью французским каналам TF1 і LCI.

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По его словам, он занимается лично вопросом передачи Patriot, а сам процесс идет.

"Это нам очень нужно. Нужен результат, это важно для меня и для Украины", — сказал глава государства.

Он отметил, что это вопрос его личных отношений с президентом США Джо Байденом.

"Посмотрим. Мы постоянно с ним об этом говорим. Я с большим позитивом смотрю на этот вопрос", — резюмировал он.

13 декабря в Пентагоне подтвердили, что США готовятся к передаче Украине системы противовоздушной обороны Patriot.

В Пентагоне заявили, что США не "позволят комментариям из России диктовать помощь в сфере безопасности", которую администрация Байдена предоставляет Украине.

Байден сделал анонс по поводу поставок Украине системы противовоздушной обороны Patriot.

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Дмитро Гриниченко

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