Patriot для Украины. Разговоры с Байденом идут постоянно, я настроен позитивно — Зеленский
18.12.2022, 11:06
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины)
Президент Владимир Зеленский заявил, что настроен положительно в вопросе возможной передачи систем противовоздушной обороны Patriot Украине. Об этом он сказал в интервью французским каналам TF1 і LCI.
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По его словам, он занимается лично вопросом передачи Patriot, а сам процесс идет.
"Это нам очень нужно. Нужен результат, это важно для меня и для Украины", — сказал глава государства.
Он отметил, что это вопрос его личных отношений с президентом США Джо Байденом.
"Посмотрим. Мы постоянно с ним об этом говорим. Я с большим позитивом смотрю на этот вопрос", — резюмировал он.
- 13 декабря в Пентагоне подтвердили, что США готовятся к передаче Украине системы противовоздушной обороны Patriot.
- В Пентагоне заявили, что США не "позволят комментариям из России диктовать помощь в сфере безопасности", которую администрация Байдена предоставляет Украине.
- Байден сделал анонс по поводу поставок Украине системы противовоздушной обороны Patriot.
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